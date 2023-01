Karla, víctima del clan Trevi-Andrade, relata el infierno que vivió

El escándalo Trevi-Andrade vuelve a tomar fuerza ante las acusaciones contra Gloria Trevi por delitos contra menores en Estados Unidos.

Karla de la Cuesta, una de las víctimas en México, habló sobre lo que vivió al ser una de las elegidas de la cantante y el ex productor.

En La Verdad Noticias te compartimos todo lo que la joven contó en una entrevista para el podcast de Sofía Arellano.

El polémico caso Trevi-Andrade vuelve a ser un escándalo por las recientes demandas hacia la cantante por supuestos delitos contra menores.

Referente a este caso, Karla de la Cuesta reveló en un podcast todo lo que vivió a lado de Gloria Trevi y Sergio Andrade.

De acuerdo con la joven, todo comenzó por la convocatoria de una revista donde buscaban talentos juveniles y las chicas acudían a audicionar.

“Lo que no sabían era que se trataba de una estafa para cazar a sus víctimas” dice de la Cuesta.

Al ser seleccionada para este “casting”, la misma Trevi acudió a hablar con sus papás para que le dieran el permiso de ir con ellos a “cumplir sus sueños” a la Ciudad de México.

Engañada con que iba a formarse como artista en una academia, la víctima fue a este lugar en donde la dejaron encerrada en un cuarto y le llevaban la comida para que sobreviviera.

De acuerdo con la joven, Gloria Trevi se hacía pasar por su amiga para incitarla a mantener una relación amorosa con Andrade; pero al no acceder comenzaban las amenazas y la manipulación con llanto.

Acusó que las coaccionaron a través de comentarios donde se vería amenazada la integridad de sus familias si no accedían:

La víctima del clan relata que fue esclavizada ya que no podía decidir sobre su propia vida y era explotada por ambos personajes.

"Fui víctima de trata de personas, no me vendieron sexualmente pero era esclava de ellos; era parte de su posesión”, dijo.

Reveló que eran obligadas a trabajar sin ningún tipo de remuneración y tenían jornadas extenuantes; acababan físicamente agotadas por las exigencias de todo el día.

"Nosotras trabajábamos sin goce de sueldo, no teníamos vacaciones, no teníamos días libres, no teníamos días de descanso, no podíamos comer", explicó.