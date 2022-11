Karla Souza revela por qué no denunció el abuso que sufrió al inicio de su carrera

Aunque ahora es una de las actrices mexicanas más reconocidas de Hollywood, Karla Souza tuvo que sufrir para llegar hasta donde está, y lamentablemente esta oración no es en sentido figurado.

Y es que la famosa actriz mexicana reapareció ante la prensa mexicana para dar promoción a la cinta La Caída en la que se muestra la historia de abuso que viven algunos deportistas.

Como te dijimos en La Verdad Noticias; en el pasado Karla ya hablado sobre el acoso que sufrió al inicio de su carrera lo que le valió las críticas de Daniel Bisogno quien se burló de ella por no decir quién fue el responsable, por lo que ahora la famosa ha expresado la razón por la que no procedió legalmente.

Karla Souza explica por qué no denunció

Durante la promoción de la película La Caída, Karla Souza fue abordada por reporteros de espectáculos y ahí confesó los motivos por los que decidió no proceder legalmente.

“En realidad siempre fue mi motivo alzar la voz para sanar, hay gente que alza la voz para llevarlo a una vía penal, pero es muy importante que entendamos que las sobrevivientes no todos los casos son para llevarlas en la vía penal, algunos casos son para sanar socialmente, para hablarlo, para nombrarlo, para alzar la voz”,

Asimismo confesó que su seguridad y tranquilidad también influyeron en su decisión de no recurrir a la policía, para interponer la denuncia del abuso por el que fue objeto.

“Muchas veces en las que los casos la impunidad, la forma en la que están las leyes no están para las sobrevivientes, no están para nosotras, y por lo tanto, el que demandemos, que yo en ese caso diga o que ponga a mi persona en peligro, es algo que yo no iba a hacer, entonces aunque mucha gente quizás lo haya visto como un silencio y una debilidad, para mí era mucho más importante cuidarme a mí, mi salud mental, mi persona, mi familia” dijo.

Te puede interesar: Tras vivirlo, Karla Souza protagonizará película que aborda el tema del abuso

¿Cómo se llama la nueva película de Karla Souza?

Karla Souza protagoniza La Caída

La Caída es la nueva película en la que participa Karla Souza y se trata de una historia que se formó a través de muchos atletas mexicanos que vivieron situaciones similares

“Los clavadistas mexicanos nos compartieron de manera muy valiente y generosa sus historias, así que sentimos una responsabilidad de honrar lo que nos contaron”, dice la actriz y productora.

En la cinta conoceremos a Mariel, una nueva clavadista, una adolescente que experimenta un hecho terrible pero que se convierte en un espejo por el que el personaje de Karla ve posible encontrar una salida y romper el círculo de abuso

La película está disponible a través de Amazon Prime Video

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram en