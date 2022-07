Karla Souza en proyecto de Netflix, estará con Jamie Foxx y Snoop Dogg

Como ha anunciado la misma Karla Souza, estará participando en un nuevo proyecto de la famosa plataforma de Streaming, Netflix. ¿En qué consiste esta nueva entrega? Aquí te contamos todo lo que debes saber sobre ella, qué papel interpretará la actriz y con quiénes colaborará.

Después de sus grandes papeles en las películas Nosotros los Nobles y ¿Qué culpa tiene el niño?, la llamaron para actuar en la serie extranjera llamada How to get away with a murderer. Pero eso no es todo, ahora es invitada a trabajar en el proyecto de Netflix llamado Day Shift.

¿Cuál será su papel? La actriz mexicana interpretará a una profesional del sector inmobiliario que termina involucrada con un asesinato sobrenatural, vampiros, escenas de acción y autos a toda velocidad.

También actuará con Jamie Foxx y Snoop Dogg

Asimismo, hay otras dos celebridades que compartirán escena con Karla Souza, se trata del actor Jamie Foxx que se convierte en un cazador de vampiros. También aparecerá el rapero Snoop Dogg que trabaja en un gremio de otros cazadores de dichas criaturas sobrenaturales.

Está entrega está producida por el director JJ Perry que contó todos los detalles a la revista Vanity Fair. Él también compartió que habrá increíbles acrobacias de miembros del Cirque du Soleil quienes serán los vampiros de la película. Conoce más de las celebridades en La Verdad Noticias.

¿Por qué desapareció Karla Souza?

La famosa actriz Karla Souza reveló que decidió dejar de hablar del tema de su denuncia de que un productor había abusado de ella cuando iniciaba su carrera artística. En ese tiempo intentó enfocarse en la familia que formó y sus pequeños hijos a quienes sí presentó al público.

Además, prefirió guardar silencio porque recibió muchas críticas por lo que confesó, aunque su intención era apoyar a otras mujeres que también han sido víctimas de este crimen, no buscaba más fama.

