Karla Souza confiesa que un famoso director la violó

La actriz narra la violación que sufrió de parte de un director en México

La actriz mexicana Karla Souza, de 32 años de edad, acaba de realizar una fuerte declaración que se da en medio de la ola de escándalos de abuso y acoso sexual que destapó el director de Hollywood, Harvey Weinstein. Y es que la mexicana reveló que un famoso director la violó en México.

Hace algún tiempo Karla había compartido a todos que ella también forma parte del grupo de actrices que en sus ganas de forjarse una carrera en el medio artístico sufrió de acoso sexual en México, en ese momento todos pensamos que de ahí no había pasado, ya que no dio más detalles ni nombres.

Sin embargo durante una entrevista con Carmen Aristegui la ha hecho estar ahora en el ojo del huracán pues fue demasiado impactante y sorpresivo para todos, pues señaló que fue violada

Karla Souza fue violada en México

La actriz mexicana Karla Souza ha revelado que ella fue víctima de una violación de parte de un director en México, esto fue a la periodista Carmen Aristegui que un productor a quien solo describió como alguien carismático y que le va demasiado bien en su carrera como director, la tocó violentamente y terminó violándola.

Ella contó a Aristegui que por cuestiones de trabajo estuvo filmando un proyecto con él durante aproximadamente un mes, así que se hospedó en un hotel en el que no estaban sus compañeros sin que supiera y por supuesto sin que imaginara que sería víctima de algo terrible.

De acuerdo con sus palabras, sospechosamente, ella fue hospedada en el mismo hotel en el que se hospedaba el director, del que no reveló la identidad:

"Ingenuamente dije: '¡ay, qué lindos! Me tocó el hotel bonito'". Pero el resto del equipo pronto se dio cuenta que solo estaban ella y el director, de acuerdo con una entrevista para CNN en Español.

Además de recalcar que en todas partes se encontraba el director, cada que comía, desayunaba o cenaba.

"A las 2 de la mañana, esta persona siente que tiene que venir (a mi cuarto) a tocarme la puerta a decirme que acaba de pensar algo para la escena, que tiene que platicar conmigo; que viene 'muerto' porque viene de filmar todo el día, que tenía que venir a hablar conmigo para saber qué opinaba de la escena", relata Souza para después resaltar que eran "las 2 de la mañana"

Ante esto relató cómo fue que el director de cine mexicano violó de ella:

"Entra al cuarto y no se va del cuarto. Me hacía sentir especial. De cierta manera, me hacía sentir que yo iba a ser un papel que le iba a demostrar a él y al mundo que me había casteado", continuó la actriz, quien reveló que los "toqueteos" comenzaron.

Karla detalla que cuando no cedía a sus insinuaciones, al día siguiente su agresor se la "cobraba" durante la grabación con la eliminación de sus escenas y cambiar su trato hacia ella:

"Pero cuando sí lo recibía, se portaba "encantador" e incluso le mandaba mensajes de "ayer soñé contigo".

No es la única que ha sufrido

Las insinuaciones del director pronto se hicieron públicos, tanto que el elenco "felicitaba" a Souza por "domar al lobo".

De acuerdo con la también productora, en un momento "acabó cediendo y dejé que me besara, que me tocara de formas en las que yo no quería que me tocara".

"Me agredió violentamente y me violó. Me cuesta decir esto...", compartió con lágrimas en los ojos.

Tras esto, la actriz mexicana aseguró que no es la única actriz que ha sufrido este tipo de actor por parte del director.

Cabe recordar que en Estados Unidos surgió un movimiento de mujeres y famosas que revelaron que el director Harvey Weinstein abusó sexualmente de ellas. Esta serie de relatos provocaron que el productor perdiera su trabajo y lo expulsaran de diversos sindicatos.

Por lo que ha surgido el movimiento #MeToo, que tiene como objetivo denunciar y acabar con los abusos sexuales en Hollywood y otras industrias.

