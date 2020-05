Karla Souza anuncia su segundo embarazo con tierna foto en Instagram

Karla Souza una de las estrellas de “How to Get Away with Murder” anunció su embarazo en Instagram donde compartió una tierna fotografía a lado de su pequeña hija Gianna.

A pesar de que los rumores de un segundo embarazo surgieron con más fuerza en redes sociales durante el pasado mes de febrero, la actriz mexicana por fin decidió romper el silencio y confirmar la llegada de su segundo bebé.

Por otro lado, la artista lanzó tras varios meses de trabajo duro, su taller en línea “UNLEASHED” el cual ha tenido gran aceptación del público en su primer módulo que se encuentra disponible en su sitio web.

Además que el 5 de Junio se estrenará en Amazon Prime la serie EL PRE$IDENTE, serie está producida por el nominado al Oscar, el director chileno Pablo Larraín, en donde es una de las actrices principales.

Y tal parece que en lo profesional la actriz mexicana no podía estar más satisfecha por los múltiples proyectos exitosos que ha tenido en los últimos años, razón por la cual decidió volver a embarazarse para darle un hermano a su primogénita Gianna, quien ya tiene.

Karla Souza derrocha ternura por su embarazo en Instagram

En las fotografías de muestra a la actriz de lo más sonriente a lado de su pequeña hija, con quien luce unas camisetas rosas a juego con las leyendas “Mamá bird” y “Little bird”, en donde parece ser el frente de su hogar en Estados Unidos.

A pocos minutos de las fotografías en su cuenta de Instagram, la actriz ha conseguido casi 200 mil me gusta además de muchas felicitaciones de sus seguidores y otros artistas.

Karla Souza ni su esposo Marshall Trenkmann no han confirmado la fecha de la llegada del nuevo bebé, pero se presume que sea para finales del 2020.