Karla Sofía llama MAMARRACHO a Diego Verástegui ¿Por apoyar a Trump?

Karla Sofía Gascón compartió un fuerte mensaje en Instagram contra Eduardo Verástegui, a quien tachó de mamarracho y falso, pues considera que se maneja ante la gente como un lobo con piel de cordero, esto luego de que el actor haya manifestado su apoyo a Donald Trump en las pasadas elecciones para presidente de los Estados Unidos.

Desde su Instagram, Karla Sofía Gascón dio a conocer que no soporta a Eduardo Verástegui, pues este se muestra ante la gente de una forma, pero que la realidad es otra, e incluso crítico que el ex actor vaya pregonando en sus redes sociales que hace mucha oración y después sea una persona falsa.

“Este mamarracho, lobo con piel de cordero, ya no tiene nombre. Es insoportable, debe estar bien rabioso porque lo mismo el zanahoria le prometió una subvencioncita para alguna de sus pende$%# y no deja de rezar... La verdad sale a la luz, eres más falso que el 30 de febrero”, escribió la actriz en sus historias.

Sofía Gascón se enoja por el apoyo que Eduardo Verástegui le da a Donald Trump.

Eduardo Verástegui es atacado por apoyar a Trump

De igual forma, Karla Sofía Gascón criticó que Eduardo Verástegui diera consejos de qué hacer y qué no dentro de una familia, pues considera que el actor es incapaz de formar una familia, ya que no ha logrado encontrar o tener una pareja a sus casi 50 años.

Karla Sofía Gascón ataca a Eduardo Verástegui por culpa de Donald Trump.

“Este chavalote, que con más de 50 años no ha sido capaz ni de juntarse con una maceta, es quien va dando lecciones de lo que debe o no hacer una familia. Este personaje que no tiene hámster de acogida, es él que va dando lecciones a las mujeres sobre parir pidiendo que las encarcelen si no quieren ser un botijo. Ya vete a cag%&$”, añadió Karla Sofía.

Eduardo Verástegui aún no ha respondido ante los ataques de Karla Sofía Gascón.

En La Verdad Noticias te dimos a conocer que fue en septiembre pasado cuando el actor recibió el nombramiento de asesor en la Casa Blanca por parte de Donald Trump, esto durante la iniciativa Prosperidad Hispana. Es por ello que no sorprende que Eduardo Verástegui muestre su apoyo al mandatario.

