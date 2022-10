Karla Sofía Gascón arremete contra Nadia, tras sus regresó a MasterChef Celebrity

Karla Sofía Gastón lanza indirecta contra Nadia.

Los fanáticos y participantes de MasterChef Celebrity quedaron en shock luego de que se dio a conocer que uno de los eliminados regresaría a la competencia, siendo la cantante Nadia quién recuperó su lugar, sin embargo esto no fue del agrado de todos, sobretodo para la actriz Karla Sofía Gastón quién no dudó en manifestar su desagrado.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que Karla Sofía Gastón se ha convertido en una de las participantes más polémicas de MasterChef Celebrity, esto debido a sus controversiales comentarios.

Tras el regreso de Nadia a la competencia, era de esperarse que Karla Sofía Gastón se pronunciará al respecto y no solo lo hizo durante el capítulo, sino que reafirmó su enojó en redes sociales.

Karla Sofía Gastón manda indirecta a Nadia

¿Qué dijo Karla Sofía Gastón de Nadia?

Durante el capítulo de MasterChef Celebrity, la actriz Karla Sofía Gastón se enojó luego de que Nadia tardó explicando su platillo a los jueces y al hacer mención de sus creencias religiosas.

“Yo no he venido a MasterChef a que me den sermones, ni a una misa, ni a nada por el estilo. Me parece maravilloso en lo que creas, en una naranja que viene del espacio y te habla al oído, es respetable lo que tú quieras hacer con tu vida, pero no vengas aquí a venderme la moto tuya” manifestó en las entrevistas que dan durante el programa.

Debido a sus polémicas declaraciones, la actriz se pronunció al respecto en sus redes sociales, manifestando su molestía ante el regreso ante los comentarios que Nadia ha realizado en MasterChef Celebrity:

“Hoy tocó el día de los hipócritas cristianos escondidos de ‘a Dios rogando y con el mazo dando’. Así, teledirigidos”, escribió, lo que generó que recibiera diversas críticas en redes sociales, mismas de las que se defendió:

"La principal diferencia entre sus dioses y yo es que yo sí existo. Por lo demás, se pueden poner a patalear lo que quieran, no van a poder ni con las leyes ni la ciencia, que me avalan como mujer. Cuando gusten pueden estudiar, no solo cuatro mandamientos y lo básico en kínder” aseguró, revelando que una vez más fue víctima de comentarios transfobicos.

MasterChef Celebrity 2022 eliminado

Talina Fernández se convirtió en la reciente eliminada de MasterChef Celebrity.

El capítulo número 11 tuvo a un nuevo eliminado del reality MasterChef Celebrity y esta fue la conductora Talina Fernández, quién conmovió al recordar a su fallecida hija Mariana Levy.

Recordemos que Talina Fernández se había convertido en una de las participantes más queridas de MasterChef Celebrity, por lo que el regreso de Nadia causó molestía en algunos cibernautas.

