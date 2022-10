Karla Sofía Gascón envía un fuerte mensaje a Televisa. Aquí los detalles

Karla Sofía Gascón, es una famosa actriz que ha generado polémica gracias a las constantes declaraciones que ha realizado dentro del reality “MasterChef Celebrity”, en donde ha mostrado su carácter al momento de dirigirse a los distintos participantes, como ha sido el caso de Macky González y Lorena Herrera.

No obstante, también es recordada gracias a su participación en la película “Nosotros los nobles”, cuando todavía era conocido como Carlos Gascón, en donde compartió pantalla con grandes artistas como Luis Gerardo Méndez, Karla Souza, Juan Pablo Gil y el fallecido actor Gonzalo Vega.

Sin embargo, en esta ocasión en La Verdad Noticias traemos información completamente nueva, sobre el reciente mensaje que la actriz Karla Sofía Gascón envió para la empresa Televisa, luego de percatarse de la estrategia que dicha televisora había realizado para ganarle rating a Tv Azteca.

El mensaje de Karla Sofía Gascón para Televisa

La actriz Karla Sofía Gascón

Fue a través de sus redes sociales que la artista reveló que la empresa de San Ángel, mejor conocida como Televisa, había transmitido la película antes mencionada a la misma hora que el reality “MasterChef Celebrity” se encontraba al aire, situación que al parecer, la dejó contenta.

Sin embargo, concluyó mencionando lo siguiente, “El presente y el pasado peleándose en el mismo espacio y tiempo. No se preocupe Televisa, yo no veto a nadie, nos vemos cuando gusten, también he pasado muy buenos ratos allí”.

¿Quién participa en MasterChef Celebrity 2022?

Participantes de "MasterChef Celebrity"

El reality de cocina más famoso de México llamado “MasterChef Celebrity”, en su nueva temporada cuenta con muchas celebridades, mismas que son reconocidas por el público ya que forman parte del mundo del espectáculo, como es el caso de la conductora Talina Fernández.

Asimismo, podrás ver a las cantantes Margarita “La Diosa de la cumbia” y Alejandra Ávalos, así como al influencer Ricardo Peralta y al presentador Mauricio Mancera.

