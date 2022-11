Karla Sofía Gascón demandará a Youtubers y Tiktokers que hablen mal de ella

Karla Sofía Gascón se ha convertido en uno de los personajes más controversiales de MasterChef Celebrity, pues su personalidad directa no le ha gustado a muchos.

Y es que la actriz no le ha caído muy bien a los fans de MasterChef Celebrity debido a su forma de ser en la que no sólo, no se queda callada, sino que muestra su descontento de inmediato cuando algo no le gusta.

Inclusive recientemente ha estado en medio de una polémica por supuestamente revelar su salida de MasterChef Celebrity este domingo, información que trajimos para ti en La Verdad Noticias, pero eso no ha quedado ahí, pues ahora la famosa ha amenazado a cualquiera que hable mal de ella.

Karla Sofía manda mensaje en Twitter

Karla Sofía se quejó en redes sociales

Fue a través de su cuenta de Twitter donde la madrileña señaló que demandará a todas las personas que hablen negativamente de ella, ya sean memes o videos, pues asegura que no quiere atraer a más gente con odio infundado,.

“Aviso a Tiktokers, YouTubers y demás pendej*s que no sean prensa profesional y pretendan lucrarse con mi imagen poniendo cosas negativas sobre mi persona en videos, post, memes, etc o infundado odio hacia mí. Pongo denuncia, y no solo por derechos de imagen”, escribió.

Además expresó que ya tiene bien identificados a los que han estado mal de ella en sus redes sociales, por lo que no dudará en tomar cartas en el asunto para que dejen de calumniar, pues expresó que están vulnerando sus derechos al pertenecer a un grupo minoritario.

Karla Sofía insistió en que los discursos de odio no son bienvenidos

“Todas estas pataletas de rabiosos que se traen, aquí vamos a ver si son tan machitos y tan hembritas delante de un juez. Injurias, calumnias, discriminación, vejación, abuso, violación de derechos hacia un grupo protegido (precisamente por esto), legalmente RECONOCIDAS, es DELITO”, expresó.

Tras esto varios internautas la apoyaron indicando que sólo debería ignorar los comentarios, pues según ellos sóla la insultan debido a su popularidad.

Anteriormente la actriz aseguró que su participación en el programa le ha traído amenazas contra su integridad física, por lo que ha buscado formas de protegerse.

Te puede itneresar: Karla Sofía Gascón arremete contra Nadia, tras sus regresó a MasterChef Celebrity

¿Dónde ver MasterChef Celebrity?

Karla Sofía Gascón tiene 50 años de edad

Karla Sofía Gascón es una actriz originaria de Madrid, España, que nació bajo el nombre de Carlos Gascón.

Actualmente tiene 50 años de edad y fue en el año 2016 cuando inició su proceso de transformación por lo que ahora es conocida como Karla Gascón.

En distintas entrevistas ha afirmado que desde los 4 años sabía que era una mujer, pero debido al contexto de vivir durante la dictadura franquista no pudo empezar con su transición antes.

Karla es conocida en México gracias a su papel en la película Nosotros los Nobles, donde interpretó el papel de Peter Pintado, quien era novio de Bárbara de Noble (Karla Souza).

