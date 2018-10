Karla Sofía Gascón arremete contra la ex Miss Universo Lupita Jones

Luego de que el actor Carlos Gascón se presentara usando un vestido ante los medios al declararse transexual, generó muchas reacciones de los usuarios, algunos le enviaron fuertes críticas por las declaraciones que hizo al cambiarse de nombre por Karla Sofía Gascón.

Pero los recientes comentarios de la ex Miss Universo Lupita jones ha desatado muchas reacciones de los internautas sobre lo que había dicho: “una mujer, nacida mujer, jamás va a ser igual a un transgénero”.

Tras las fuertes declaraciones de Lupita Jones sobre la participación de transgénero en un certamen de belleza, Adela Micha le cuestionó a Gascón sobre lo sucedido.

“Esta es más mujer que ustedes Ángela Ponce, Miss España, ¿Tú quién eres Lupita Jones, quién te ha dado un poder científico para decirme que esa señorita no es una mujer”. Mencionó Gascón.

Lupita Jones quien es la directora Nacional del concurso Mexicana Universal, luego de los comentarios que hizo, ha generado muchos comentarios de los usuarios.

“Cuando me vengan con un estudio científico me dice que esa señorita no es una mujer, mientras tanto se calla la boca, son ideas que nos han metido a la cabeza, entonces usted tampoco es mujer porque se ha hecho mil cosas operaciones”.