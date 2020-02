Karla Sofia ESCANDALIZA confesando que se desea sexualmente con sus nuevas bubis

Karla Sofía decidió presumir los resultados de su aumento de busto, con el cual su figura masculina quedó aún más cambiada, mostrando un aspecto mucho más femenino decidió compartir su felicidad con los medios de comunicación y donde reveló una fuerte confesión de deseo sexual consigo misma.

A sus 47 años de edad, las actriz española transgénero que alguna vez conocimos como Carlos Gascón, se operó recientemente su busto y con ello obtuvo unas bubis de las que se siente muy orgullosa, según TVNotas se encuentra disfrutando de este nuevo lado femenino que ha conseguido gracias a la cirugía plástica.

Para festejar este cambio en su físico, Karla Sofía accedió a realizarse una sesión de fotos en las que demuestra estar orgullosa de su figura, misma que ha cambiado mucho en los 3 años de transición que ha estado realizando con la ayuda de la cirugía plástica y por supuesto darse a conocer con el público.

Aunque Karla Sofía se quedó con las ganas de ponerse un poco más de busto para buscar parecerse a Salma Hayek, aseguró que son muchas las personas las que la han elogiado por su nueva figura, al igual que ella se siente contenta con los resultados desde la primera vez que se vió frente al espejo y fue ahí donde reveló su deseo sexual.

“Fue maravilloso, tenerlas ahí, al aire (ríe). Quedé divina y sin duda, si me hubiera visto antes, me co$%&!@ a mí misma; a mí lo que me mata es la panza”