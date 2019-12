Karla Sofía ARREMETIÓ con todo contra Yolanda Andrade y Monserrat Olivier (FOTO)

Karla Sofía, quien es una famosa actriz transexual de telenovelas, vuelve a dar de que hablar luego de que se enterara de que dos conductoras se refirieran despectivamente de su persona.

Resulta que recientemente Karla Sofía Gascón se enteró que Monserrat Oliver, en una dinámica, confesó quién es el famoso que peor le ha caído y la señaló a ella -de manera despectiva- diciendo: "Ese que se hizo mujer, ¿cómo se llama? Karla Gascón. Perdón, pero me cayó muy mal la última vez que vino a MoJoe".

¿Cuál fue la reacción de la actriz?

Sin más la actriz de orígenes españoles no ha pasado por alto este hecho, por lo que a través de sus redes sociales respondió la misma pregunta, ya que no esta dispuesta a que le sigan faltando al respeto:

"¿Quién es la persona que peor te ha entrevistado? - Eso, esas que se creen graciosas y van de especiales, pero lo único que hacen es ofender sin gracia alguna ¿Cómo se llaman? Monserrat y Yolanda".

Pero eso no ha sido todo, pues también ha agregado: "Perdón, pero me cayeron como una patada en el c… la última vez que me entrevistaron. (Recomiendo ver video sobre cómo se refiere a mí esta señora para entender mi comentario). Está claro que lo de esta gente es joder, más les valía no haber editado el programa y asumir lo que les dije en el momento y que cortaron".

Hay que destacar que Carlos Gascón (Karla Sofía) es recordado por su simpático papel en la cinta "Nosotros los Nobles" quien protagonizó el papel de 'Peter' novio de Bárbara Noble (Karla Souza), pero sin embargo, nadie se esperaba la enorme noticia que estaba a punto de dar después de ese papel, ya que fue hasta hace un par de años que el español, después de una serie de especulaciones y rumores acerca de su sexualidad, dio a conocer públicamente la noticia de que se encontraba en proceso de cambiar de género.

Cabe destacar que la noticia causó revuelo en todos los medios de comunicación, sorprendiendo a propios y ajenos por la determinación a la que este había llegado, por lo que todos los programas más importantes mostraron su apoyo y cariño al actor.

