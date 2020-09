Karla Panini ya es parte del “grito de independencia” ¡Y que Chi&%gue su M%$re!

La ex conductora de las “Lavanderas”, y una de las enemigas públicas número uno en nuestro país, Karla Panini, se ha convertido en tendencia luego de que se llevara a cabo la celebración del aniversario de la Independencia de México.

La razón es que, al parecer, insultarla se ha convertido en una de las tradiciones de esta celebración, pues es bien sabido que esta famosa es utilizada para echarle la culpa de todo lo que ocurre en el mundo, por lo que durante los festejos le recordaron miles de veces a su mamá.

“Viva México Cabr*nes, y que Chi&%gue su M*dre Karla Panini”, fue para muchos el grito de independencia que se llevó a cabo la madrugada del 16 de septiembre, por lo que rápidamente se convirtió en tendencia, y hasta memes le hicieron.

Karla Panini cuando se despertó viendo que es tendencia en twitter. pic.twitter.com/492ywCVJ2e — Diego Alain (@DiegoAlain19) September 16, 2020

“Tengo que reconocer que la señora Karla Panini a veces si ayuda a liberar el estrés”, “No se que odio mas mi reloj biológico en día festivo ó la traición de Karla Panini a su mejor amiga.”, fueron algunos de los comentarios.

¿Por qué Karla Panini es tan odiada?

La ex mejor amiga de la fallecida Karla Luna se ha catalogado como una de las traidoras a la patria, después de haberle quitado al marido a esta, y no solo eso, sino obligar a Américo Garza (ex pareja de la fallecida) a tratarla mal mientras luchaba contra el cáncer.

Es por eso que, pese a que ya pasaron muchos años desde aquel suceso, la actual esposa de Americo Garza sigue siendo odiada por prácticamente todo el país, sobre todo porque actualmente la lucha sigue, ya que esta famosa no deja que los hijos de Karla Luna vean a su familia materna.

No me hubiera despertado tan temprano en día festivo si alguien no se hubiera metido con el esposo de su mejor amiga. CHTM Karla Panini. — Brenda Hernandez (@brendahdz87) September 16, 2020

¿Crees que Karla Panini sea una traidora a la patria?, ¿Incluiste a esta famosa en tu grito de independencia?, dinos tus respuestas en los comentarios.