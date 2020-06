Karla Panini y su esposo acusan de oportunistas a la familia de Karla Luna

¡Escándalo! Karla Panini y su esposo Américo Garza han vuelto a convertirse en tendencia de las redes sociales luego de que la mañana del día de hoy se compartiera en su cuenta de Instagram un par de vídeos donde ambos mandaban un fuerte mensaje a la familia de la fallecida comediante Karla Luna.

A través de estos vídeos podemos apreciar a Karla Panini y a su esposo caminar por un sendero mientras explican ante la cámara toda la difícil situación que viven junto a la familia de Karla Luna, luego de que estos los acusaran de no dejarlos ver a las hijas de la fallecida comediante desde hace varios años.

La controversial comediante comenzó diciendo que por mucho tiempo han estado soportando todo el odio que reciben a diario en las redes sociales pero que llegó la hora en que ella y su esposo tenían que salir a defenderse y que por esa razón han estado ofreciendo entrevistas a diversos medios de comunicación y así la gente pueda saber su versión de la historia.

Familia de Karla Luna es acusada de ambición

Por su parte, Américo Garza explicó que cuando falleció la comediante en 2017, él y la familia llegaron a un acuerdo para que ellos puedan seguir viendo a las niñas y que las puertas de su casa siempre han estado abiertas, pero se dio cuenta que lo único que ellos desean es hacer dinero a costa de Karla Luna y que por eso buscan lanzar una serie sobre ella.

“Yo sé que el móvil no son las niñas, este movimiento, lo que andan haciendo y marchas ridículas, no son por las niñas, es por dinero, es por la serie, porque quieren vender una serie y porque quieren vender un libro, siempre he estado abierto”, declaró Américo Garza en el vídeo.

Karla Panini volvió a recalcar que ella tuvo la oportunidad de hablar con Karla Luna para aclarar todos los malentendidos que surgieron entre ellas, por su parte Américo Garza finalizó diciendo que su matrimonio con la fallecida comediante ya no funcionaba y que la imagen que tienen sobre ellos no es la correcta.

