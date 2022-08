Karla Panini y el hijo de Karla Luna protagonizan tremenda pelea en redes

Karla Panini arremete contra el hijo de Karla Luna.

Han pasado cinco años del fallecimiento de Karla Luna, sin embargo los hijos mayores de la actriz continúan en una pelea en contra de Karla Panini y Américo Garza, esto por la custodia legal de sus hermanos, lo que recientemente desató una pelea en redes sociales.

A través de sus redes sociales, Karla Panini presumió parte del festejó de su hijastra Sara Valentina Garza, sin embargo uno de sus seguidores le pidió que dejará a la niña ver a sus hermanos.

En La Verdad Noticias te damos a conocer que dicho comentario fue contestado por Karla Panini y aprovechó para mandar una indirecta a los hijos de Karla Luna.

Karla Panini se pelea con el hijo de Karla Luna

¿Qué dijo Karla Panini al hijo de Karla Luna?

La comediante Karla Panini por medio de sus redes sociales dejó en claro que sus hijastras tiene permitido ver a sus hermanos mayores, sin embargo estos no han mostrado interés.

Dicha afirmación generó la molestia del hijo de Karla Luna, quién no dudó en contradecirla: “Si aquí dices esto, es seguro que mis hermanas viven creyendo la misma historia, es que dices, ‘si no las vemos es por algo’, es verdad y ese algo no es por falta de ganas, no es el dictamen de la jueza, ni la ley, son ustedes que no llevan a mis hermanas a las convivencias que ya están dictadas” aseguró.

Por su parte, Karla Panini no se quedó callada y se lanzó en contra del hijo de Karla Luna, asegurando que solo busca un beneficio económico, nombrandolo como payaso y vividor.

"Ah no, la familia santa y ejemplar prefiere hacer circos mediaticos porque no sabe trabajar porque la única que trabajaba era tu mamá. Y los mantenía a todos ustedes” escribió Karla Panini, generando una ola de comentarios en su contra.

¿Qué pasó con Karla Luna y Panini?

¿Qué paso entre Karla Panini y Karla Luna?

Recordemos que la comediante Karla Luna y Karla Panini eran grandes amigas y ambas participaban en el exitoso programa de comedia “Las Lavanderas”.

Sin embargo, su amistad llegó a su fin cuando Karla Luna descubrió que Karla Luna mantenía una relación amorosa con su esposo Américo Garza.

Posteriormente Karla Panini se casó con Américo Garza y lamentablemnete años más tarde Karla Luna falleció víctima del cáncer.

