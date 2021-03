Karla Ivette Panini Murillo, conocida simplemente como Karla Panini, es una famosa actriz y comediante regiomontana que cobró relevancia dentro del mundo del espectáculo por haber interpretado a “La comare güera” en el exitoso grupo cómico ‘Las Lavanderas’ junto a la fallecida comediante y ex amiga Karla Luna.

Por su parte, Américo Garza es un empresario de origen regiomontano conocido principalmente por haber sostenido una relación amorosa con la fallecida comediante Karla Luna, con quien se casó en el 2016. Posterior a dicho evento, tuvo a dos hijas: Nina Victoria y Sara Valentina Garza Luna.

Garza, Luna y Panini se han convertido en el triángulo amoroso más polémico del medio del espectáculo mexicano.

A pesar de que Karla Panini y Américo Garza trataron de mantener un bajo perfil, su relación extramarital los convirtió en blanco de duras críticas en las redes sociales, esto debido a que su romance inició porque el empresario la conoció cuando aún andaba con “La comare morena”.

Boda de Karla Panini y Américo Garza

Panini y Américo unieron su vida en matrimonio el pasado junio del 2016.

En primera instancia, Panini contrajo nupcias en 2008 con Óscar Burgos, conocido principalmente por su papel de “El Perro Guarumo” en la cadena Telehit y con quien tuvo un hijo de nombre César Gabriel. Lamentablemente, la pareja se divorció en 2013 bajo rumores de una supuesta infidelidad por parte de ella.

Por otro lado, Karla Luna y su esposo unen sus vidas en matrimonio durante el 2012, pero dos años más tarde anuncian su divorcio. La 2mejor amiga" de Luna fue señalada de ser la tercera en discordia de la relación, adem��s de provocar la desintegración de 'Las Lavanderas' y de ponerle fin a su amistad con la fallecida comediante, a quien conoció en 2004.

Finalmente, la boda de Karla Panini y Américo Garza se llevó a cabo en 2016, dos años después de que el empresario se divorciara de Luna y luego de haber tenido una relación extramarital. El enlace nupcial fue duramente criticado en redes sociales por varios famosos, fanáticos de la fallecida cantante y el público en general.

Karla Panini y Américo Garza se separan

Mhoni Vidente predijo el divorcio de la "comare güera" con Américo.

Han pasado cuatro años desde que unieron sus vidas en matrimonio y la pareja sigue dando de que hablar en redes sociales, esto debido a que han surgido varios rumores que auguran su separación y divorcio. Uno de ellos fue dado a conocer por Mhoni Vidente, quien en una de sus predicciones del 2020 aseguró que Karla Panini y Américo Garza se separan.

Otro de los motivos por el cual se ha especulado una separación entre ambos se debe a las duras críticas que recibe la pareja en redes sociales, pues personas cercanas a ellos han revelado en diversas ocasiones que dicha situación ha comenzado a fracturar su relación.

Algunos medios de comunicación han dado a conocer supuestos videos del empresario haciéndole desplantes a “La comare güera”, e incluso se ha dicho que él le ha sido infiel con otras famosas regiomontanas, sin embargo, y a pesar de todos estos rumores, Panini y Américo siguen juntos.

Video de Karla Panini y Américo Garza

Tal y como mencionamos anteriormente, el romance de Karla Panini y Américo Garza ha sido duramente criticado por los usuarios de las redes sociales, pero los ataques incrementaron a mediados del 2020 cuando la familia de Karla Luna publicó un audio donde la fallecida comediante le reclamaba a su compañera por la infidelidad de ambos.

“Tú destruiste mi matrimonio Karla, Te metiste a mi patrimonio y destruiste mi matrimonio, le robaste a mis hijas a su padre, les quitaste su corazón a dos niñas”, se escucha decir a Karla Luna en el audio que compartió su familia en mayo pasado.

El video de Karla Panini y Américo Garza, junto a "la comare morena" causó gran indignación entre los cibernautas, no solo por el hecho de que la fallecida comediante enfrentó a su esposo y a su amante, sino porque también en el audio se revela que ambos le robaban dinero.

Entrevista a Karla Panini y Américo Garza

Los años pasan y las críticas hacia la pareja no ceden, por tal motivo es que el programa 'De Primera Mano' realizó una entrevista a Karla Panini y Américo Garza para que ambos tuvieran la oportunidad de contar su versión de la historia. Es importante señalar que el periodista Gustavo Adolfo Infante, titular de dicha emisión, también fue juzgado por los cibernautas.

La primera en hablar fue la 'comare güera', quien reveló que ella había hablado con su ex mejor amiga de la infidelidad antes de que ella falleciera en 2017 a causa del cáncer. También mencionó que le pidió perdón, por lo que aseguró que ella no le debía nada a nadie y que por tal motivo las críticas no le importaban en lo absoluto.

Por su parte, Américo causó polémica al revelar que su ex esposa también le fue infiel y que él y su ahora esposa sí han querido dejar que las hijas de la fallecida comediante convivan con sus familiares maternos, quienes no han visto a las pequeñas desde que su madre perdió la batalla contra el cáncer.

Hijos de Karla Panini y Américo Garza

A pesar de las críticas, Karla Panini y Américo Garza han formado una hermosa familia.

A pesar de los señalamientos, la pareja ha defendido su amor en más de una ocasión, esto a pesar de que ninguno de los dos tienen redes sociales. Las pocas fotografías que han salido a la luz pública se muestra cómo los hijos de Karla Panini y Américo Garza disfrutan de la convivencia familiar.

Recordemos que Panini y Óscar Burgos tuvieron a César Gabriel, fruto de su matrimonio, quien actualmente cuenta con 11 años de edad. Por su parte, Luna y Américo procrearon durante el tiempo que duró su relación a Nina Victoria y Sara Valentina, de 12 y 9 años de edad respectivamente.

Finalmente, Karla Panini y Américo Garza tuvieron a su primera hija en 2018, a quien le pusieron el nombre de Isabella Garza Panini. Cabe destacar que la pareja ha tratado de mantener su vida familiar en completa discreción, pues ambos lo consideran pertinente debido a los múltiples ataques que han recibido en redes sociales.

