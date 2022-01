Karla Panini se sometió a una cirugía estética y presumió su cambio físico

Panini se sometió a una cirugía estética y presumió su cambio físico

Karla Panini dejó en shock a sus seguidores de Instagram y en La Verdad Noticias te compartimos las fotos que dejaron asombrados a más de uno, pues la ex lavandera reveló que se sometió a una cirugía estética para mejorar su aspecto físico, por lo que el antes y después causó furor.

Y es que, la comediante se ha convertido en una de las mujeres más polémicas de México, pero en esta ocasión recurrió a su perfil social para presumir a sus admiradores que había pasado por el bisturí para lucir hermosa, pues se sometió a una cirugía de lipectomía.

A finales del mes de noviembre del 2021, te informamos que la ex lavandera es odiada por todo el mundo, luego de que salió a la luz que Panini fue la tercera en discordia del divorcio de Américo Garza y Karla Luna, el empresario le fue infiel a la comediante con su mejor amiga.

El antes y después de Karla Panini tras cirugía estética

La comediante presumió el antes y después tras cirugía

En las recientes fotografías que compartió en su perfil social se puede ver el antes y después de su físico. La comediante comentó que en la primera foto acababa de dar a luz a su hija y en la segunda imagen tenía 8 meses desde el parto más una cirugía de lipectomía.

La comediante comentó: "Efectivamente, me quité la panza y la flacidez en mi abdomen, pero no me operé los glúteos, ni los brazos, ni las piernas. Los cambios que he tenido en los músculos de mi cuerpo no son mágicos, es friega". Expresó en Instagram.

Panini presumió su cambió físico en redes sociales

De igual forma dijo que los resultados de su cambió físico es disciplina y constancia, aunque expresó que no solo se trata de operarse, sino que es importante continuar con una sana alimentación y ejercicios, motivo por el cual compartió un mensaje motivador.

¿Cuál es la cuenta de Karla Panini?

La comediante cuenta con miles de seguidores en Instagram

La cuenta de la comediante en Instagram aparece como "kpaninimx" y ha sumado más de 76 mil seguidores, aunque recientemente se ha vuelto muy activa en las redes sociales compartiendo sus rutinas de ejercicios, incluso reveló en una de sus publicaciones que ahora es youtuber.

La comediante Karla Panini recurrió a su perfil para compartir con sus seguidores que tiene un canal de YouTube. En uno de sus videos se volvió a caracterizar de la lavandera, incluso en la portada de su canal aparece con su personaje, lo que causó diversas reacciones de los usuarios.

