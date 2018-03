Karla Panini espera su primer bebé junto a Amércio, ex de Karla Luna

Karla Panini y Américo Garza, ex marido de la fallecida Karla Luna, están esperado su primer hijo juntos, así lo ha dado a conocer una publicación.

De acuerdo al medio, la pareja no ha querido hacer publica la noticia debido a que la ex comediante de 38 años teme por su embarazo y quiere asegurarse que todo marcha bien con su próximo hijo; además que han preferido mantener gran hermetismo por los constantes ataques que han sufrido luego de darse a conocer que mientras Luna estaba enferma de cáncer su compañera de trabajo y su ex esposo contrajeron matrimonio.

Karla Panini y Américo Garza

“Quiere asegurarse de que todo esté bien con el bebé, pues ya tiene 38 años y puede haber complicaciones. Karla tiene mucha ilusión de que su familia crezca y puedan vivir felices, sin los ataques de la gente”, explicó una amiga de Panini al medio.

Cabe destacar que Karla ya tiene un hijo, y Américo es padre de dos niñas, Sara Victoria y Nina Valentina, hijas que procreó con Karla Luna y por las que ahora mantiene una batalla legal con la familia de la “Comadre Morena” por su custodia.

Karla Panini espera su primer bebé junto a Amércio

El 12 de junio del 2016 se llevó a cabo la boda de la conductora y ex Lavandera Karla Panini, quien se comprometió con Américo Garza ex de su amiga, Karla Luna.

Rodeados de familiares y amigos, Panini y Américo celebraron un enlace diurno en Villa de Santiago, Nuevo León

Boda de Karla y Américo

Karla lució feliz en todo momento y con su vestido blanco y sencillo, el pelo suelto con un adorno discreto, la conductora de Exa se llevó todas las miradas. Mientras que su ahora esposo eligió un traje en tono gris.

Karla lució feliz en su boda



Uno de los invitados que sorprendió al llegar a Terracota Jardín de Eventos lugar del festejo fue el ex de Karla, Óscar Burgos, quien además de haber asistido a presenciar la boda de la presentadora, le mandó una felicitación vía Twitter.

Jajajajajaja hoy se va a escribir otro capítulo raro, pero chido para quien entienda a este loco. Te enteraras... https://t.co/S1IBj4EU2F — Oscar Burgos (@OscarBurgosTv) 12 de junio de 2016

Durante 4 años le pintaron el cuerno a Karla Luna, amiga de ella y esposa de él, en ese entonces, mientras la comare morena peleaba por su recuperación del cáncer que padecía.

No obstante, decidieron continuar con su romance a pesar de los malos comentarios. Panini comento que finalmente cumplió su sueño y encontró a su hombre ideal.