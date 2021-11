Karla Panini es odiada por todo el mundo, no solo en México

Karla Panini es probablemente una de las personas menos queridas de todo México, esto a raíz de que se destapara que ella fue la causante de que su ahora esposo, Américo Garza, fuera infiel y maltratara físicamente a su ex pareja sentimental, Karla Luna, quien además de ser su compañera de trabajo, era su mejor amiga.

La ex ‘Lavandera’ manifestó en Tik Tok que no le importa ser la persona más odiada de todo el país, pero lo que no sabía es que miles de usuarios de otros países le manifestarían su desprecio.

Prácticamente se le culpa de todo lo que pasa en México, como cuando se acusó a Panini de provocar el colapso de WhatsApp en octubre de este año, cuando la red social tuvo una caída a nivel mundial.

Karla Panini es odiada en todo el mundo

La influencer afirma que no le importa el odio de México

En los comentarios del video que subió la presentadora originaria de Monterrey, se puede leer que hay usuarios de República Dominicana, España, China, Rusia, Colombia, Estados Unidos, y otros países.

“Karlita, soy dominicana y no queremos saber de ti también alimaña”.

“Ando en el Polo Norte y ni Santa Claus te quiere”.

Otro usuarios bromeó con ser de Corea del Norte, nación en donde está prohibido el internet, para afirmar que tampoco la quieren ahí y no la quieren ver.

Los usuarios le hicieron saber el nivel de su desprecio hacia ella

“Me arresgué a meterme a Internet y que me maten nomás para aclarartelo”.

Los comentarios rápidamente se viralizaron en redes sociales y lejos de volver a responder, la ex mejor amiga de Karla Luna guardó silenció ante la situación, algo que causó la alegría de las personas al creer que probablemente sí le dolió todo eso.

¿Cuál es la polémica de Karla Panini?

La comediante ha tenido muchas polémicas en su corta carrera

Ha protagonizado varios conflictos en redes sociales, probablemente el más fuerte de todos es precisamente la traición a la que decía, era su mejor amiga, pues Américo tuvo una relación extramarital con ella.

Tras la muerte de Luna, sus hijos pequeños quedaron bajo el cuidado de su papá y de Panini, algo que ha desatado la polémica, pues sus abuelos maternos han podido ver a las menores y la ex lavandera ha subido imágenes con ellas afirmando que las quiere como si fueran suyas.

Previamente en La Verdad Noticias dimos a conocer que Karla Panini se fue contra la familia de Karla Luna, lo que también desató la controversia en su contra y se reafirmó la teoría que es una de las personas menores queridas en México.

