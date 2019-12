Karla Panini destrozada nuevamente en redes sociales por un polémico mensaje y por ¡cínica!

Karla Panini, ex comediante y conductora del programa “Las Lavanderas” nuevamente se ganó el odio mexicano, debido a un comentario publicado en su cuenta de Instagram que tocó varias fibras sensible respecto a fuerte suceso que tuvo junto a su ex compañera y comadre, Karla Luna (q.e.p.d)

Recordemos que Panini se ganó el desprecio de todos, debido a la relación extramarital que sostuvo con Américo Garza, la pareja sentimental de su entonces amiga y compañera de trabajo Karla Luna, quien posteriormente perdió la vida a causa del cáncer.

Incluso esta dolorosa muerte de Luna sucedida en el 2017, fue un pretexto más para recordar la traición imperdonable que le hizo Panini; pues además de la infidelidad, se supo de diversas situaciones mal intencionadas de la ex comediante hacia Luna, a quien burlaba y criticaba a sus espaldas.

Karla Panini destrozada nuevamente en redes sociales por un polémico mensaje y por ¡cínica!

UNA TRAICIÓN QUE JAMÁS SERÁ OLVIDADA

Te puede interesar Paul Stanley causa polémica al despedirse de Yanet García ¡Escándalo!

A pesar de que han transcurrido diversos años después de éste polémico caso, Panini no ha logrado recuperar el cariño y la admiración pública, pues siempre ha sido criticada por la forma en la que continuó su vida después de esta traición; pues recordemos que a pesar de la desaprobación social se unió formalmente con Américo Garza, el terrible detalle que nunca hará sanar las heridas ocasionadas.

Karla Panini destrozada nuevamente en redes sociales por un polémico mensaje y por ¡cínica!

Y sin importarle las fuertes críticas, Karla se ha encargado de recordarnos que lleva una “feliz” relación con Américo; y en esta ocasión despertó nuevamente la ira social debido a un comentario publicado posteriormente a una foto junto a Américo, el cual dice:

“Tantas bocas hablando mal de mí y ¿adivinen qué? La única que me interesa, me besa.”

Este polémica publicación rápidamente se invadió de comentarios con intenciones divididas, algunos en apoyo a la ex comediante y muchos otros más que la tachaban de visceral, de cínica y descarada. Incluso alguno la amenazaron con el poder del karma que algún día le llegará.

Únete a nuestro Instagram y entérate de las noticias trend de la semana