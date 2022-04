Karla Panini defiende a Américo Garza; 'Yo no le robé el marido a Karla Luna'

Panini defiende a Américo Garza; "Yo no le robé el marido a Karla Luna"

Karla Panini rompió el silencio tras varios años de polémicas y críticas hacia ella y a su esposo América Garza, pues la comediante decidió alzar la voz y aclarar lo que ocurrió en un momento de su pasado con Karla Luna; el empresario se casó con la ex Lavandera hace algunos años.

Y es que, desde que la comediante contrajo matrimonio con el empresario, surgieron varias críticas en contra de la pareja, pues los usuarios comentan que la ex Lavandera provocó la separación de Luna, quien falleció en el 2017 tras perder la lucha contra el cáncer.

Anteriormente te compartimos en La Verdad Noticias que Américo Garza y Panini se tatuaron para reafirmar su amor a pesar de la polémica de su romance, pero recientemente han difundido un video en TikTok, donde la comediante se defiende de los haters.

Panini aseguró que no le robó el marido a Karla Luna

Esposa de Américo Garza rompió el silencio

En el video de TikTok comentó lo siguiente: "Mi marido que siempre quiso ser mi marido, porque ya me tienen harta con eso, porque yo no me lo robé, no lo obligué a nada, el señor está aquí porque quiso".

"Ya no me voy a callar". Expresó Panini.

Por otro lado dijo que la historia tomó un rumbo equivocado debido a la desinformación y comentó que dejaron que un monstruo creciera, un monstruo gigante, de igual forma dejó en claro que se burlará de sí misma, de su hate, de sus memes y de lo que le inventen.

¿Qué pasó entre Karla Panini y Karla Luna?

Panini y Luna fueron "Las Lavanderas"

Panini y la fallecida comediante fueron muy amigas, pues trabajaron juntas en un programa de televisión, saltaron a la fama por "Las Lavanderas", pero surgió una polémica entre ellas, pues Panini se involucró de manera sentimental con Américo Garza.

Tras ocho años de estar en el proyecto de televisión anunciaron la separación de las comediantes, pues el esposo de Luna tenía una relación extramarital con la amiga de la comediante. El 16 de septiembre de 2016 la comediante Karla Panini contrajo matrimonio con el empresario.

