Karla Panini critica a La Cotorrisa por mal hablar de ella

Karla Panini, una comediante regiomontana que ha sido blanco de críticas debido a su vida personal, ahora ha generado controversia en redes sociales por arremeter en contra de Slobotzky, uno de los conductores del programa digital, La Cotorrisa, quien hizo enojar a la famosa por hablar mal de ella.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, Karla Panini suele responder a todos quienes la critican, así que recientemente durante el podcast “Mal Influencers” donde ella participa, decidió contestar a los comentarios negativos que hizo Slobotzky contra ella en el pasado.

¿Qué dijo Slobotzky de La Cotorrisa contra Karla Panini?

Durante el Episodio 58 de La Cotorrisa llamado “Mi tío quemó el colchón”, que fue publicado hace dos años, Slobo mencionó que el día que conoció a Panini, ella se mostró como una persona solitaria y que presuntamente era rechazada por sus compañeros de programa.

Además, supuestamente Karla también era muy seria y callada, por lo que Slobotzky le contó a su compañero Ricardo Pérez que él sentía que ella estaba siendo apartada, debido a las cosas que hizo en su pasado, refiriéndose a la polémica con la fallecida, Karla Luna.

Ante esto, Karla Panini respondió afirmando que en realidad ella no estaba siendo rechazada, sino que ella era la jefa del programa, por lo que estaba trabajando cuando el famoso estuvo presente en su programa.

De igual manera, la comediante dijo que ella no sabía quién era Slobotzky, por lo que no le interesaba hablar con él o tener algún tipo de contacto. Asegurando que el conductor no le agradó.

¿Qué fue lo que hizo Karla Panini?

Panini se casó con el esposo de la que era su mejor amiga/Foto: La Semana

Karla Panini se ha visto envuelta en diferentes polémicas con con el integrante de La Cotorrisa, pues su relación con Américo Garza se ha visto fuertemente afectada a causa de la pérdida de su ex compañera y ex mejor amiga, Karla Luna, quien era la pareja de su actual esposo.

