Karla Panini contra la familia de Karla Luna: "Son parásitos y vividores"

Karla Panini mejor conocida como la lavandera güera está de nuevo en el ojo del huracán luego de que arremetió contra la familia de Karla Luna, ya que la hermana de su ex compañera del programa Las Lavanderas señaló que la rubia mujer le hizo brujería a su colega.

"Hay gente que no ha seguido bien esta historia y sólo se suben al carrito. Los que la han seguido de verdad, saben cómo he reaccionado yo ante todo esto y cómo ha reaccionado mi esposo, así que es importante hablar de muchas cosas", dijo Panini al principio de una transmisión en Instagram.

La comediante originaria de Monterrey contó que "si no habíamos hablando antes, no era por miedo, porque nosotros no le tenemos miedo a nadie y menos a esa gentecita muy corriente que le gusta andar en líos y chismes porque les pagan".

Karla rompió el silencio

"La gente inteligente ya se dio cuenta. La gente que sigue de zombie no se han dado cuenta de que sacan un beneficio, que hay dinerito de por medio. Como hay dinerito no hay que dejar el negocio, hay que mantenerlo activo y vivo. Esa familia llena de parásitos y vividores. (…) Vamos a hablar para seguir desenmascarando a esa familia de vividores, que nunca han hecho nada más que vivir de los otros", afirmó.

Posteriormente, Karla afirmó lo que piensa, "lo digo en su cara. Ya les dimos muchos años de comer y seguimos dándoles. Pero si tú sigues siendo zombie no te das cuenta; si no eres zombie, sabes y dices 'Ya sé por dónde va'". "Tú no puedes venir a enjuiciar la vida de alguien cuando estás lleno de popo. (…) Uno no puede estar hablando de la vida de nadie porque todos tenemos defectos, pero hay gente que cree que puede hacerlo", concluyó a través del sus redes sociales.

¿Qué dijo Karla Panini sobre la brujería?

La comediante habló sobre el rumor que inició en redes sociales en donde se dice que ella le hizo brujería a Karla Luna para que se enfermara de cáncer pero la comediante se encargó a través de la transmisión en vivo de desmentir todo esto y afirmar contundentemente que la familia de Luna sólo quiere seguir lucrando con el nombre de ambas mujeres.

“Nadie fallece de cáncer por una brujería. Y no lo había aclarado porque me da risa todo lo absurdo”.

Por otra parte, contó que Luna y su papá estaban enfermos de cáncer al mismo tiempo e incluso se hablaban para recomendarse medicina alternativa, lo cual desmentiría completamente que ella le pudiera haber hecho algún tipo de santería.

“Mi papá y ella se hablaban seguido para recomendarse medicinas ya que los dos tenían cáncer", declaró.

Cabe destacar que la transmisión en vivo de Panini fue interrumpida y no lograron concluir con todos los temas que la comediante quería mencionar sobre la familia de la lavandera morena.

