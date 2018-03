Karla Panini cierra su twitter tras la muerte de Karla Luna

Agencias/Diario La Verdad Ciudad de México.-

La conductora regiomontana Karla Panini cerró su cuenta de Twitter @SoyKarlaPanini tras la muerte de la comediante Karla Luna.

Pannini, quien hiciera mancuerna con Luna en "Las Lavanderas", no había hecho comentarios acerca de la muerte de está última antes de cerrar su cuenta. Usuarios de la popular red social habían atacado a la comediante culpándola de la muerte de su ex compañera, al recordar el pleito que tenían hace algunos años las "comares" cuando Karla Luna se enteró de la infidelidad de su exmarido Américo Garza con su mejor amiga. No es la primera vez que la comediante cierra su Twitter. Cuando la “Comare Morena” dio a conocer la infidelidad de Panini, esta quizo evitar las críticas de los seguidores. Los comentarios negativos continúan en su cuenta de instagram.

Karla Luna ya estaba muerta desde que Karla Panini la traicionó y le quitó al marido. @SoyKarlaPanini asesina. — LA FELICZ? (@MariaFelicz) 29 de septiembre de 2017

Con una gran tristeza les comparto que mi querida Karla Luna ya está descansando... QEPD. pic.twitter.com/xtM7xvZpzp — Fernando Lozano (@fernandolozano) 29 de septiembre de 2017

Lamentamos muchísimo la muerte de @SoyKarlaLuna Descanse en paz y Dios de pronta resignación a familiares y amigos #KarlaLuna ?? pic.twitter.com/XlaXST0XnM — Banda El Recodo (@ElRecodoOficial) 29 de septiembre de 2017

Q.E.P.D karla luna te vamos a recordar y Dios te tenga en su santa gloria. — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) 29 de septiembre de 2017

Te puede interesar

Sin embargo varios famosos lamentan la perdida y han posteado fotos con Karla Luna en diversas redes sociales.