Karla Panini asegura que no extraña a Karla Luna por esta razón

Las declaraciones de la comediante han causado gran controversia en redes sociales.

Karla Panini se convirtió en tema de conversación en las redes sociales tras ser anunciada como artista invitada del podcast Pragmático de Miguel Ángel Cantú. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que en dicha entrevista aseguró que no extraña a Karla Panini.

Más honesta que nunca, la controversial comediante regiomontana aseguró que tiene una linda sensación cuando recuerda a su ex compañera de ‘Las Lavanderas’ y que no ve la necesidad de extrañarla debido a que siente que ella está presente en los actos de sus hijas.

La comediante regiomontana asegura que recuerda a su ex amiga por medio de sus dos hijas: Nina Victoria y Sara Valentina.

“No la extraño porque aquí está, la veo en Sara, la veo en Victoria… Tengo una muy linda sensación cuando la recuerdo, tengo una muy linda sensación cuando la veo en sus hijas y por eso las cuido”, declaró la también esposa de Américo Garza, quien aprovechó la ocasión para volver a asegurar que ella y su marido le pidieron perdón a la comediante antes de morir.

Karla Luna es una amiga irremplazable

Asegura que su amistad con "La comare morena" es única e irremplazable.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que menciona lo doloroso que fue para ella perder la amistad de Karla Luna, pues en entrevista con la conductora Laura Bozzo reveló que no ha vuelto a tener una amiga como ella: “Extraño reírnos juntas, es de las mejores cosas que he tenido, hasta la fecha no tengo una amiga con la que me ría mucho”.

Finalmente, ella aseguró que su ex compañera ya la hubiese perdonado y dejado atrás este incidente, el cual indica que arruinó su vida profesional y privada: “Lo que más me dolió fue perder a mi amiga, porque era mi amiga, mi hermana, y me dolió también perder la credibilidad de la gente, pues cuando antes me aplaudían hoy me odian”.

Te puede interesar: Karla Panini aprovecha traición a Karla Luna para ganar dinero

¿Cuál es la polémica de Karla Panini?

Pese a las polémicas, la comediante regiomontana sostiene un tórrido matrimonio con Américo Garza.

Tal y como mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Karla Panini se ganó el odio del público por iniciar un romance y casarse con Américo Garza. De acuerdo a los rumores, ella fue la tercera en discordia entre el empresario regiomontano y Karla Luna, quien además de enfrentar su dolorosa separación, luchaba contra el cáncer hasta perder la batalla en 2017.

¡Síguenos en Google News, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales