Karla Panini asegura que las críticas le hacen ganar dinero

No se puede negar que Karla Panini se ha convertido en una de celebridades más odiadas del mundo del espectáculo mexicano, esto luego de que protagonizara un romance extramarital con Américo Garza, ahora ex-esposo de la fallecida comediante Karla Luna, quien fuera su compañera en el programa ‘Las Lavanderas’ de Telehit.

En esta ocasión, Karla Panini ofreció una entrevista virtual a la revista TVNotas para hablar acerca de cómo le afectan las críticas que recibe día a día en redes sociales y si estas le ayudan a tener más publicidad, pues su nombre siempre es tendencia de Internet.

"Son cinco años, manito. Ya no es estresante, la verdad ya no; hasta me río. Sí hay unos memes muy creativos, que digo: 'Mira, este sí está canijo'. Hay algunos muy padres que hasta me gustaría compartir", aseguró la integrante de 'MalInfluencers MX'.

Karla Panini se ganó el odio del público mexicano por el escándalo que protagonizó con Karla Luna.

"Los haters nos ayudan", Karla Panini

Más adelante, Karla Panini reveló que el tener más seguidores en sus redes sociales es mejor para ella, porque tiene más publicidad, por lo que no le importa si estos son haters: “Es impactante que hasta los malos comentarios son buenos y hasta los haters nos ayudan. Es increíble que van y visitan tu cuenta y es un hater, y a final de cuentas aportan".

La comediante mencionó en la entrevista que decidió parodiar el video del pastel porque sabía que se haría viral, pues ella sería la niña agredida: "El video de la niña que se hizo viral, no sabes cómo nos ayudó, en publicidad y económicamente, en todo nos ayudó demasiado. También cuando me traen en Twitter y todo eso, es cuando más vendo".

Karla Panini confesó que no cree que las críticas en redes sociales puedan acabar con la carrera de un artista, y que incluso, en su caso, éstas le ha ayudado: "Creo que cuando tú mismo te ríes de, pues de las mentadas, de todo lo que te ha pasado, de los errores que tuviste, cuando tú mismo te ríes, creo que ya no hay nadie más que pueda atacarte".

¿Consideras que Karla Panini deba seguir siendo atacada por lo que pasó con Karla Luna? ¿Has atacado a la comediante en redes sociales? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

Fotografías: Instagram