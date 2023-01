Karla Panini agradece a Piqué por polémica con Shakira; "nadie se acuerda de mi"

Karla Panini y Piqué , son dos de los famosos que se ganaron el repudio de los fans por sus historias de infidelidad, la primera por meterse con el esposo de la fallecida Karla Luna y el segundo por su relación con la estudiante de Relaciones Públicas, Clara Chía.

Es por eso que a menudo ambos son comparados en redes sociales donde se hacen todo tipo de críticas y memes sobre los famosos, pero eso ha cambiado con la nueva canción de Shakira en el Sessions #53 de Bizarrap, pues tras las puyas lanzadas a su ex y su novia Piqué se ha convertido en el centro de atención.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, esto ha provocado que distintos famosos y periodistas salgan a dar su opinión sobre el tema, por lo que ahora es la propia Panini quien ha dado la suya y de paso le agradeció al exfutbolista por acaparar la atención.

Karla Panini agradece a Piqué

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram donde la comediante le agradeció al exdefensa central del FC Barcelona , por desviar la atención de los internautas, pues así la han dejado de molestar unos cuantos días, pero admitió que prefiere que no la olviden, pues esos comentarios no la afectan "siempre y cuando no haya niños involucrados".

Aseguró que al ser una figura pública ya está acostumbrada a lidiar con el hate, por lo que escribió.

“Gracias Piqué! La mejor forma de tomar la vida es riéndose de ella; y más aún, si estás en medio de un escándalo público. Seas o no seas “figura pública” porque a TODOS nos puede tocar, y más en este tiempo de redes sociales; donde hay expertos en todoooos los temas. Todo mundo creemos saberlo todo y todooos estamos listos para emitir una opinión o un juicio que jamás se nos pidió, pero lo hacemos”,

En la publicación la famosa colocó una imagen editada que dice "Gracias a Piqué nadie se acuerda de mi", además de que en su mensaje asegura que los memes sobre ella le dan mucha risa y los considera ingeniosos.

¿Qué pasó con Karla Panini y Américo?

Américo Garza es el actualesposo de Karla Panini y exesposo de Karla Luna. Ambas mujeres eran muy amigas y tenían el programa de Las Lavanderas juntas, sin embargo, todo cambió cuando Karla Panini comenzó a verse con el esposo de su amiga, que en ese momento padecía de cáncer.

Incluso se dijo que Panini pedía a Américo que le diera pruebas de que la amaba pidiéndole que maltratara a Luna, cosa que supuestamente Américo hacía para complacerla, sin embargo, en su relación hubo rumores de divorcio después de la infidelidad de Américo con otra mujer.

Ahora están casados, y la familia de Karla Luna ha tenido problemas con Américo debido a que supuestamente los deja ver a las hijas que tuvo con Karla Luna.

