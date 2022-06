Karla Panini afirma que no permitirá más faltas de respeto: "Muchos años callé".

Karla Panini estuvo envuelta en el la polémica por sus declaraciones sobre Consuelo Duval, Sergio Verduzco Platanito y Slobotzky hace unos días. Como era de esperarse, sus comentarios hicieron eco en internet y las críticas que recibió se anexaron a las reacciones negativas que suelen aparecer en redes sociales por su traición a Karla Luna, su ex compañera de Las Lavanderas.

Sin embargo, después de lo ocurrido, la comediante dejó entrever que de ahora en adelante no permitirá más faltas de respeto. La originaria de Monterrey, Nuevo León, recurrió a su cuenta de Instagram para dar un mensaje en contra de sus haters por las constantes críticas que recibe en sus publicaciones.

De esta manera, la comediante Karla Panini subió una imagen a su perfil con la siguiente frase: “Lo gracioso es que, cuando ya no permites que te falten al respeto, es cuando comienzan a llamarte problemático”. Pero eso no fue todo, agregó: “Sorry not sorry. Muchos años callé, ya no”.

Karla Panini responde a las críticas en su contra

Con la declaración, Karla Panini intentó hacer frente a las opiniones en su contra, sin embargo, logró el efecto contrario, debido a que la sección de comentarios se llenó con críticas y reclamos por su polémica más grande, sostener una relación -y casarse- con el ex esposo de quien era considerada como su mejor amiga.

La comediante no realizó más declaraciones al respecto, no obstante, no es la primera vez que habla al respecto. Hace unas semanas rompió el silencio sobre su presunta traición a Karla Luna en un video que publicó en su cuenta oficial de TikTok.

La Verdad Noticias informa que, exhausta de la situación que vivió día tras días, afirmó que todo se trató de un malentendido debido al nivel de desinformación.

Karla Panini dice que callará ante las críticas

Karla Panini afirma que no permitirá más faltas de respeto: "Muchos años callé".

“Dejamos que un monstruo creciera, un monstruo gigante (…) No me voy a callar, por eso hizo esta bola de nieve, porque callé, callé y callé. Y él, mi marido, que siempre quiso ser mi marido porque ya me tienen harta con eso, porque yo no me lo robé, no lo obligué a nada, el señor está aquí porque quiso”, dijo.

En el mismo video la comediante Karla Panini dejó entrever que no está molesta con el contenido que usuarios en redes sociales crean sobre el tema o ella misma y en su lugar dijo: “Yo me voy a burlar de todo lo que yo quiera, de mí, de mi hate, de mis memes, de lo que me inventa, me voy a burlar siempre y si quieren y si no largo”.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.