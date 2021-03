En el mundo de la farándula existen figuras públicas que se convierten en villanos de la vida real gracias a desafortunados hechos que la audiencia no perdona, ese fue el caso de la comediante Karla Panini.

Lamentablemente esta colaboradora de Televisa pasó a ser de las más queridas a las más odiadas de la televisión mexicana, luego de comenzar una relación extramarital con el esposo de su mejor amiga, con quien trabajaba en el programa “Las Lavanderas”.

Este imperdonable hecho se agudizó para la regia tras la muerte de Karla Luna, quien falleció de un terrible cáncer, por lo que muchas personas la tacharon de traicionera, al grado de desprestigiarla en las redes sociales como la peor de las personas.

Al día de hoy, ese hecho no ha sido superado por los fans de “Las Lavanderas”, por lo que constantemente recuerdan con memes o insultos en redes sociales lo que la comediante le hizo a quien era su amiga. Para recordarte, ahora te contaremos todo el suceso.

¿Quién es Karla Panini?

Karla Ivette Panini Murillo es una famosa comediante y conductora mexicana que nació en Monterrey, Nuevo León, el 21 de diciembre de 1979 y que comenzó el estrellato por haber interpretado a la lavandera rubia en el dueto “Las Lavanderas”.

Se resalta que Karla Ivette inició su carrera en el programa “En Cabina Live”, luego pasó por “El Club” y en 2004 alcanzó el éxito con el dueto “Las Lavanderas”, un show de comedia que encantó al público.

La famosa regiomontana es hija de Martha Murillo y José Francisco Panini, y desde muy pequeña se interesó por las artes escénicas, por lo que al graduarse de la secundaria estudió Ciencias de la Comunicación y a los 20 años comenzó a trabajar en la radio regiomontana.

Desde la separación del dueto en 2014, hasta hoy en día, la comediante se ha convertido en el centro de las críticas debido a su relación con el ex esposo de su supuesta mejor amiga.

“Las Lavanderas”

Durante su participación en “El Club”, Panini realizó junto a Óscar Burgos (su ex esposo) el show del Perro Gaurumo y Guarimin; y además conoció a su futura compañera cómica, Karla Luna y juntas desarrollaron a “Las Lavanderas”.

“Las Lavanderas” eran dos mujeres de clase baja que hablaban con groserías y hacían al público delirar de la risa, por su parte Panini interpretaba a la lavandera güera, mientras que Luna era la lavandera morena.

Ambas mujeres eran dinamita en el programa, por lo que el éxito no se hizo esperar, entonces al poco tiempo tenían su propia sección en el programa, aparecían en otros shows de entretenimiento y mudaron con éxito su rutina a telehit, haciendo presentaciones a nivel nacional e internacional.

En 2014 la relación del dueto llegó a su fin, después de que la lavandera morena se enterara del romance que había entre su esposo Américo Garza y Karla Panini, su supuesta mejor amiga, pues la noticia pronto llegó los medios y Panini se convirtió en el centro de las críticas, al igual que Garza.

¿De qué murió Karla Luna?

Lamentablemente la carismática Karla Luna falleció el 28 de septiembre de 2017, tras luchar por cuatro años contra un cáncer de endometrio y una fuerte polémica con Karla Panini.

Siempre se mostró muy activa en redes sociales, compartiendo los avances contra su enfermedad, pero no resistió más y dejó de existir tres días después de haber cumplido 38 años de edad.

Años antes, ella dio a conocer que se encontraba muy afectada por el mal que padecía, recibiendo el apoyo incondicional de su compañera la "lavandera güera", quien la apoyó moral y económicamente.

Al poco tiempo se recuperó momentáneamente, pero esto no duró mucho también, pues su esposo se empezó a alejar de ella y empezó a sospechar que tenía otra relación, pero no sospechó que fuera con su compañera y amiga.

Para ese entonces, Panini, quien estaba casada, anunció su divorcio por exceso de trabajo, aunque luego se supo que era por el romance clandestino con el esposo de su colega.

¿Karla Panini qué hizo?

No sólo traicionó a su mejor amiga, también se le acusa de realizar santería en su contra.

A pesar de las críticas, en 2016, Karla Panini y Américo Garza se casaron, fruto de su amor nació una niña a la que llamaron Isabella y poco después de eso una fuerte polémica surgió en contra de la comediante.

Resulta que una santera de nombre Karla, expuso en una entrevista que la conductora fue quien provocó la enfermedad a la comadre morena a través de rituales santeros ya que le tenía envidia y quería quedarse con su esposo, Américo Garza.

“Por qué no les dices que tú tuviste que ver con la muerte de Karla Luna…”.

“Por qué no dices que tú provocaste ese cáncer, por qué no dices que mi padrino te dijo que él no mataba gente”.

Hay que destacar que se dijo en su momento que la acusación partía luego de que Panini había buscado desprestigiar a la santera, por lo que decidió romper el silencio y dar a conocer la supuesta verdad en torno al caso de Luna.

Karla Panini, Karla Luna, Américo Garza, el escándalo

Todo el escándalo comenzó cuando la "lavandera morena" reveló tener pruebas de una traición entre su amiga y esposo Américo Garza, pues Panini había aceptado haberle dado besos a su esposo y él, a su vez, enviaba mensajes.

Karla Panini, de acuerdo con los textos de celular, incitaba a Garza a que maltratara a Luna, pues no soportaba verlo tratándola bien, luego se dio el rompimiento total.

Luna Martínez continuó dando giras por la República con su personaje y Panini se refugió en la venta de artículos de belleza y la fe. En 2016, la mujer más odiada de la televisión y Garza contrajeron matrimonio.

Tras la muerte de Luna, una ola fuerte de críticas e insultos se agudizó en contra de la comediante de Telehit, ya que los internautas la responsabilizan de su muerte y la señalan por la traición que cometió a su supuesta mejor amiga.

Karla Panini ¿Qué hace hoy?

Actualmente, Panini se ha colocado como la mujer más odiada por todo México, tras el escándalo del trío amoroso, se alejó un poco de los medios de comunicación y hasta denunció acoso derivado del mismo problema.

A inicios del 2021, según resaltaron algunas de las amistades de controvercial conductora de televisión, uno de sus propósitos era enfocarse en el presente y dejar atrás la sinuosa historia con su es mejor amiga, quien murió hace dos años y medio.

Hoy en día, Panini tiene a las hijas de Karla Luna, quien en vida la acusó de engañarla y ser amante de Américo Garza, que era su esposo.

Lo más reciente que dio mucho de qué hablar y levantó las críticas, como suelen hacer en ocasiones, fue una imagen que Karla Panini publicó junto a su esposo y las hijas de la fallecida lavandera, misma que demostró en su espacio de comentarios que muchos no superan la historia de traición que la volvió la mejor villana de la vida real.