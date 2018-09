Karla Luna; las nostálgicas fotos antes de su fallecimiento

La simpática y alegre comediante y conductora Karla Luna, falleció un 28 de septiembre del año 2017 tras perder la dolorosa batalla en contra del cáncer. Nosotros al igual que a muchos fans nos dejó con una enorme tristeza.

Pese a que se conocía su enfermedad, la pérdida de Karla Luna fue un impacto para las personas debido a que en los últimos meses se reportó una mejoría en su estado de salud, compartiendo vídeos en sus redes sociales donde se le veía muy feliz y acompañada de su familia.

Karla Luna en tratamiento para combatir el cáncer.

Esta hermosa comediante se abrió paso en el mundo del espectáculo en el año 2004 gracias al cómico programa "Las Lavanderas" que se transmitía por "Tele Hit" a lado de su entonces mejor amiga y compañera Karla Panini, juntas daban vida a "la comare wera" (Karla Panini) y "la comare morena" (Karla Luna).

Karla Luna(la comare morena) y Karla Panini (la comare wera)

Asi recordamos a Karla Luna, como la alegre y bella actriz y comediante

Sin embargo, antes de que falleciera Karla Luna, se reveló que su excompañera Karla Panini le había confesado que está se había besado con su entonces marido pero que no había pasado a más; pero esto no fue así, ya que gracias a un celular descompuesto de su de su exesposo en donde al parecer guardaba cientos de mensajes, Karla Luna descubrió la infidelidad de este con su “mejor amiga” en palabras de la fallecida comediante y actriz, su ex esposo y ex compañera de trabajo, Karla Panini, ”parecían un matrimonio hecho y derecho”

Entre los mensajes que mandó K. Panini a Américo, ex pareja de Karla Luna, se encontraron cosas como ‘trátala mal’ y ‘¿cuándo te vas a divorciar?’, por lo que Luna intentó encararlos pero estos respondían que estaba enferma de celos y necesitaba ayuda. Harta de los engaños, Karla Luna mostró los mensajes dejando a Américo sin poder negarlo más, ocasionando una ruptura inevitable.

Tras esta pérdida, los fans arremetieron contra Panini y Américo, señalándolos como causantes del factor que acabó con la vida de Karla Luna, pues, aunque su salud parecía mejor, la tristeza y la decepción terminaron carcomiéndola.

Pero en esta ocasión recordaremos a nuestra bella Karla Luna con fotografías de ella antes de que fuera víctima de tan terrible enfermedad. Sus fans siempre la recordarán como lo que fue, una gran actriz y comediante, llena de luz, simpatía, gracia y su inigualable sonrisa.

Karla Luna

Karla Luna

Karla Luna

Karla Luna

Grandes y simpaticos momentos los que se vivieron con Karla Luna. Sus fans siempre le recordarán con cariño.