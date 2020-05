Karla Luna: este fue su último mensaje antes de morir ¡Impactante!

Hace unas semanas, la historia entre Karla Luna y Karla Panini volvió a ser tendencia, y es que a varios años desde la muerte de la “lavandera”, sus fans aun no superan que, a pesar de todo el daño que sufrió, y todo lo que lucho, se haya ido a consecuencia del cáncer.

Afortunadamente, sus últimas palabras, o su último mensaje, quedó grabado para la posteridad y Ventaneando lo ha compartido. En él da grandes lecciones de vida, para todos aquellos que se fijan en lo material antes de en lo esencial.

En su mensaje enviar mucha fuerza a todas las personas que pasaban por problemas de salud tal cual ella lo hacía, y los invitó a seguir luchando, además mencionaba que ella se mantendría fuerte ante la adversidad.

“Yo no me voy hasta que Diosito me de permiso, hasta que él quiera, y si diosito me dice que hasta hoy, pues yo le pido chance que hasta mañana”