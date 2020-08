Karla Luna contacta a su hermana desde el más allá (VIDEO)

El vidente Ángel Gabriel le dio el mensaje que Karla Luna le envió a su hermana Érika, durante un programa de televisión

La comediante y famosa “lavandera” Karla Luna se comunicó con el vidente Ángel Gabriel y le envío un mensaje a su hermana Érika Luna que fue revelado en el programa de Laura sin censura que conduce Laura Bozzo.

Érika, quien ha dicho en varias oportunidades, que la última voluntad de Karla fue que sus hijos siempre estuvieran juntos, ha emprendido una lucha para que ese deseo se cumple, pues los hijos menores viven con su padre Américo Garza y alejados de sus otros hermanos.

El mensaje de Karla Luna

"Lo que viene para ti es grandioso", dijo a su hermana

“Tu hermana lo primero que me dice es que tenia muchas ganas de hablar contigo, porque ella ahora está apoyándote en todo. Tú lo sabes, y tu lo sientes. Me habla de que te ha ayudado e inspirado y me dice que lo que viene para ti es grandioso”, dijo el vidente.

"Siente que la familia va a seguir adelante", dijo Luna

Ese no fue el único mensaje: “Me está diciendo en estos momentos que ustedes han sufrido mucho y que todo ha sido doloroso para la familia. Dice que confía en ti y que siente que la familia va a seguir adelante. Dice que ha hecho cosas muy raras para que sientas que está cerca”.

Mientras escuchaba Érika, lo que Karla le mandó a decir, ella lloraba al mismo tiempo que aseguró que si sintió “señales” de su hermana.

Según Ángel Gabriel, “La Lavandera” le pidió apoyo a su público para que apoye a Érika en todo lo que está emprendiendo, sobretodo, en el aspecto de que sus hijos convivan con la familia materna, algo que ha ocasionado una disputa entre las familias.