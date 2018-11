Karla Breu, la hermosa dominicana que quiere conquistar México

“Cada vez” es una creación de Karla Breu en la que además de conservar el pop latino que tenía su primer sencillo “Mi Amor”, ahora también tiene influencias del funk. “Es como una mezcla entre esos dos géneros y de verdad estoy muy contenta con el resultado, con lo que pudimos lograr porque ha tenido muy buen recibimiento”, aseguró la guapa cantante en platica exclusiva con Grupo Editorial La Verdad.

Cuestionada acerca de la persistencia de componer temas de amor en un mundo turbulento, señaló que precisamente porque la gente comparte noticias malas es que le gusta compartir otro tipo de mensajes.

su más reciente video fue grabado en la Ciudad de México, bajo la dirección de Rubén Márquez

Comentó que este su más reciente video fue grabado en Terraza Catedral de la Ciudad de México, bajo la dirección de Rubén Márquez. “Fue un gusto trabajar con Rubén, de verdad es un buen director y muy buena persona y él me ayudo en muchas cosas porque este video fue muy diferente a mi primero, porque en ese era solo como cantando solo con la guitarra, solo tenía que moverme así y cantar mi canción, pero ya en este ya había un poco más de actuación y yo nunca había hecho algo así y él me ayudó mucho con esa parte, me hizo sentir muy cómoda y muy apoyada”.

Sobre la manera en que se dio la conexión con nuestro país y su decisión de grabar en este país su video comentó: “Ya había venido a México a realizar promoción de mi primer sencillo porque a la gente le gustó lo que estaba haciendo, le gustaron mis covers, le gustaron mis canciones que yo había subido a mi canal de YouTube antes de mi primer sencillo, a las personas le fue gustando eso, a los mexicanos entonces ya pude llegar aquí a promocionar mi primer sencillo”.

Karla no solamente es muy guapa, sino también es sumamente talentosa.

Acerca de la enorme competencia en un mercado saturado de talentos jóvenes dijo que ella trata de no pensar mucho en esa parte y mejor invierte su tiempo en seguir preparándose. “Trato hacer lo que me gusta, seguir haciendo mi música, seguir creciendo, seguir desarrollándome, escribir todos los días al menos un poco para seguir practicando, tomar clases de música con la guitarra para poder seguirme preparando y seguir escuchando música nueva para ver que puedo tomar de influencias o ver de qué me quiero alejar”.

También nos explicó cuál es la metodología que utiliza para componer sus canciones. “Cada canción ha sido diferente, hay algunas que me llega primero una melodía, como que me despierto con una melodía en la cabeza y voy desarrollándola, hay otras que se me ocurren la letra primero y la inspiración es una mezcla de experiencia personales que no he tenido muchas, pero sí he tenido, una mezcla de eso y de experiencias de otras personas, de cosas que me cuentan mis amigas, que veo en televisión y cosas que me gustaría sentir”.

Ricardo D. Pat