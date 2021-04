Karina Yapor desenmascaró al clan Trevi Andrade, expuso abusos y violencia

Hablar del Clan Trevi-Andrade es hablar de uno de los escándalos más mediáticos de la farándula mexicana, pues se trataba de una red sexual a cargo del productor musical Sergio Andrade, quien con la supuesta ayuda de Gloria Trevi y Mary Boquitas, reclutaba menores de edad. Sin embargo, estos delitos llegaron a su fin gracias a la denuncia de Karina Yapor.

De acuerdo a información de diversos medios, misma que La Verdad Noticias recopiló para ti el día de hoy, Yapor se integró al famoso Clan en 1993, cuando ella apenas tenía 13 años de edad. En aquel entonces, Sergio Andrade le prometió ser corista de Gloria Trevi, además de darle educación artística y convertirla en una estrella de la música.

¿Qué pasó con Karina Yapor, Gloria Trevi y Sergio Andrade?

El Clan Trevi-Andrade se desintegró gracias a la denuncia de Karina Yapor y sus padres.

Tras no saber nada de su hija, los padre de Karina interpusieron una denuncia en contra de Trevi, Andrade, Mary Boquitas y Gabriela Olguín por los delitos de rapto y violacion agravada, esto durante marzo de 1999. En noviembre de ese mismo año, se dictó una orden de aprehensión en contra de los acusados, quienes habían huido a Brasil.

Sin embargo, Karina había regresado a México para defender a Gloria y a Sergio, pero la denuncia prosiguió y en enero del 2000 fueron detenidos en la ciudad de Río de Janeiro. A los delitos anteriormente mencionados se le sumó el de corrupción de menores.

Un año más tarde, Yapor publica un libro titulado ‘Revelaciones’, en el cual cuenta los difíciles momentos que vivió a manos de Sergio Andrade, además de acusar a Gloria Trevi y Mary Boquitas de ser las encargadas de reclutar menores de edad bajo las órdenes del productor musical veracruzano.

“Definitivamente hubo una participación, porque sin Gloria Treviño y sin Raquenel, Sergio Andrade nunca pudo haber hecho lo que hizo con nosotras. Yo seguía siendo abusada, torturada con cables en mi cuerpo, desnuda, dejada, sin comer. No te puedo describir el terror de una niña de quedar embarazada por violación”, declaró Karina en alguna ocasión.

¿Qué pasó con el hijo de Karina Yapor?

Karina abandonó a Francisco Ariel Yapor Gómez, el hijo que tuvo junto a Sergio Andrade, en un hospital de España. Fue recuperado por sus abuelos.

En su libro se menciona que perdió su virginidad con Sergio Andrade cuando ella solo tenía 12 años de edad. Dos años más tarde se embarazó y se convirtió en madre a los 15.

Sin embargo, el 13 de octubre de 1988 se dio a conocer que los padres de Karina fueron contactados por la Secretaría de Relaciones Exteriores de España que su nieto había sido abandonado a las afueras de un hospital por Mary Boquitas, pero afortunadamente fue rescatado. Años más tarde se daría a conocer que el pequeño se llamaba Francisco Ariel.

Actualmente, Yapor es madre de cinco hijos: Dos niñas y tres varones, de los cuales uno de ellos padece autismo, motivo por el cual está muy involucrada con el tema.

¿Qué fue de Karina Yapor tras el clan Trevi Andrade?

En la actualidad, Karina Yapor trabaja para la cadena Univisión desde Texas, estado en el que reside junto a su familia.

Tras la polémica del Clan Trevi-Andrade, Karina se mudó a los Estados Unidos y con el apoyo de sus padres, estudió la carrera de Comunicación. Posteriormente, comenzó a trabajar de productora de televisión para luego convertirse en una destacada periodista.

En 2010 formó parte de un noticiero en Telemundo y ahora es conductora de Noticias Texas Primera de Univisión. Actualmente radica en Texas, estado en donde ella vive feliz al lado de su familia, quienes se han convertido en su motor de vida y gracias a quienes ha podido superar los dolorosos momentos que vivió al lado de Sergio Andrade.

Respecto a Gloria Trevi, Sergio Andrade y Mary Boquitas, la hoy presentadora de noticias Karina Yapor ha negado tener algún tipo de contacto y tampoco le interesa tenerlo, eso sí aclaró en alguna ocasión que no les guarda rencor: “No he tenido contacto, no he vuelto a hablar con nadie... Para mí es un capítulo cerrado”.

Fotografías: Redes Sociales