Karina Yapor así luce a dos décadas del escándalo del clan Trevi Andrade

Han pasado más de dos décadas desde el escándalo del clan Trevi Andrade y ahora Karina Yapor, quien llevó a la detención de Segio Andrade, luce irreconocible.

En 1999 los padres de Karina la buscaban, luego que la Secretaría de Relaciones Exteriores de España contactaran a su familia para avisarles que un bebé, registrado como hijo de la joven, había sido abandonado en un hospital por María Raquenel Portillo alías “Mary Boquitas”, tras las investigaciones la joven fue encontrada y se logró la captura de Sergio Andrade, Mary Boquitas y Gloria Treviño.

Estas dos últimas fueron absueltas, pero Andrade fue condenado a prisión por los delitos de secuestro, violación y corrupción de menores en contra de Karina, quien desenmascaró al clan Trevi Andrade, expuso abusos y violencia. Ahora ella es presentadora de televisión y luce irreconocible.

Lo que vivió con el clan Trevi Andrade

Durante una conferencia la ahora conductora Karina Yapor ha relatado los abusos de los que fue víctima cuando apenas era una adolecente, pues asegura que vivió maltratos psicológicos, abuso sexual y agresiones.

"A los 12 años (Gloria Trevi) me invitó a estudiar música, así que comen a vivir abuso sexual por una persona de cuarenta y tantos años, empece a vivir abusos psicológicos, se nos dejaba sin comer, no nos permitían ir al baño. No podías hablar con nadie, te golpeaban”

Aseguró que se trataba de una secta y que en una ocasión se desmayó luego que la castigaran con 500 latigazos con cable “Yo me desmayé, cuando volví en mí, este hombre me estaba abusando sexualmente; pasó por mi cabeza quitarme la vida”

Ella logró rehacer su vida y ahora es conductora de televisión

Así mismo narró que con apenas 14 años de edad ella quedó embarazada, pero ni siquiera pudo conocer a su hijo pues se lo arrebataron apenas nació.

"A los 14 años quedé embarazada por violación. Yo no sabía que estaba embarazada porque caí en estado de anemia. Se me trasladó a Houston para abortar, pero no me lo hicieron porque llevaba demasiado tiempo de embarazo; Cuando Mary (Boquitas) le habla a este hombre (Sergio Andrade) que estaba en España en ese momento, y que era una niña, el hombre se desiste. En su maldad, pretendía el incesto contra sus propias hijas, si era niña no había tanto problema con dejarla nacer”.

Aseguró que luego que el clan se enteró que su bebe era varón le ordenaron que se deshiciera de él apenas naciera. “Yo tuve a mi bebé, yo no pude besarlo, porque era varón. A mí me lo quitaron", relató un día Karina.

Fue gracias a su bebe que Karina Yapor pudo ser encontrada, pues luego que Mary Boquitas abandonara al niño en un hospital las autoridades notificaron a la familia de la agraviada e iniciaron una investigación para encontrar a su hija.

¿Qué pasó con Karina Yapor?

Karina logró rehacer su vida y se dedicó a la comunicación, ahora vive en Houston, Texas, donde es presentadora de noticias en una estación local de la cadena Univision.

Ella logró formar una familia y tiene cinco hijos, sufrió de violencia doméstica pero decidió divorciarse y ahora disfruta de su vida a lado de sus descendientes.

“Yo siempre quise tener una familia grande, Dios me lo concedió y mis hijos son mi adoración” indicó la conductora Karina Yapor en su cuenta de Youtube.

