Karime se despidió de Acapulco Shore y ventiló que canceló su boda

Karime, conocida como "La Matrioshka", se despidió del reality show Acapulco Shore, además anunció que terminó su relación amorosa con su novio, por lo que la boda se canceló, así lo dio a conocer en el último capítulo de la temporada diez, donde destapó lo que pasó en su relación.

Recordamos que la influencer mexicana había revelado el pasado mes de septiembre su compromiso con su misterioso galán, lo que tomó por sorpresa a varios de los participantes, por lo que la producción del reality organizó una fiesta para despedirla, pero reveló la noticia de su ruptura.

En La Verdad Noticias te compartimos que cuando la influencer confesó que se iba a casar, Jawy se enfureció y lanzó el anillo de compromiso al suelo mientras estaban en un antro, lo que desató un revuelo en redes sociales, debido a la actitud de su amigo por la boda.

Karime canceló sus planes de boda

La influencer confesó que su ahora exnovio la cortó horrible en la temporada, pero que a pesar de la ruptura que vienen cosas mejores para ella: "No, pues, yo también pensaba que me iba a casar". Dijo la famosa, de igual forma comentó que ella se portó mal al igual que él y que su ex tenía otros intereses y que le lleva diez años.

Pindter mencionó que ella quiere seguir trabajando, triunfar y seguir haciendo cosas. Por otro lado, indicó que la relación acabó en buenos términos, y que aún lo sigue amando, pero ahora se enfocará en nuevos planes para su vida. Cabe mencionar que han asegurado que su ex se llama Erez Myara de ascendencia israelí.

¿Qué pasó con Mane y Karime?

Manelyk y Pindter terminaron su amistad

La amistad entre Mane y la influencer Karime se terminó en medio de la polémica, luego de que Manelyk terminó su relación con Jawy, pues en su momento González dijo que Pindter prefirió irse de viaje con él y no con ella, mientras que Pindter dijo que su ex amiga la habría traicionado en el pasado.

