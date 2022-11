Karime revela que Mane y Potro siguen obsesionados con ella

Karime revela que Mane y Potro estan obsesionados con ella

A través de un Tiktok, Karime Pindter, dio a conocer que tanto Manelyk como Potro, no han podido superarla y que ambos siguen obsesionados con ella, por lo que les pidió pasar la página y dejarla en paz, pues aseguró que se encuentra enfocada en otra etapa de su vida.

La influencer, dio tremenda aclaración sobre el tema en una entrevista para Mundo Shore, en donde las conductoras principales, le cuestionaron a Karime, qué pensaba sobre la incómoda plática que tuvieron los también integrantes de Acapulco Shore, sobre ella.

A lo que respondió: “La Verdad es que no lo vi, porque no voy a perder mi energía en ello, aparte se me hace muy cargad* que en el estreno de su podcast, hayan hablado mal de mi, yo ya estoy en otro ped*, yo los veo como obsesionados, conmigo, como que estan tirando mierd*, diciendo lo mismo”.

Por otro lado, también expuso que no les seguirá el juego y que tiene grandes proyectos en puerta, por lo que prefiere mantenerse alejada de la polémica y enfocarse a las oportunidades que se le han presentado.

¿Quién es Karime?

La sobresaliente estrella del mundo del espectáculo en México, nació el 25 de mayo de 1993, y desde su aparición en Acapulco Shore, Karime Pindter, no ha dejado de levantar polémica, actualmente se desarrolla como conductora e influencer, así mismo ha sacado un sencillo llamado “tostadita” y hasta un libro en donde expone varios aspectos de su vida y lo que ha deseado para su futuro.

¿Cuántos novios ha tenido Karime?

Como te hemos chismeado en La Verdad Noticias, aparentemente Karime y Potro mantuvieron una relación y fueron algo más, aunque nunca lo formalizaron ni lo aceptaron, pero fueron cachados por varios medios en algunas sitios con aspectos bastante amorosos, no obstante, la bellísima influencer también ha presumido una relación con un chico llamado Patricio, a quien de cariño le llama “Pato”, luego anunció la ruptura de la relación y se dejó ver con el Dj, Andrés, quien es muy amigo de Tadeo.

