¿Karime revela por accidente que su ex amiga Mane la traicionó?

La amistad que tuvieron Karime Pindter y Manelyk o Mane González en la mayoría de las temporadas de "Acapulco Shore" parecía genuina, sin embargo, parece que la polémica logró distanciarlas para siempre.

Todo comenzó por una polémica, que como te contamos anteriormente en La Verdad Noticias, ocasionada porque Karime prefirió llevarse con Jawy, el ex de Mane. Pero eso no fue todo, Mane ha dado a entender que su ex amiga le ocultó varias infielidades de su ex pareja.

Ahora, un reciente Tik Tok de una usuaria podría demostrar que Karime reveló que la persona que la traicionó fue Mane. Ahora te contaremos qué pasó.

¿Mane fue quien traicionó a Karime?

Vídeo de Karime en Tik Tok.

Karime hacía un reto de TikTok en el que revela a las personas con las que tuvo intimidad mostrando rápido su celular pues debía poner el perfil de dicha persona. Así llegó el momento en que debía mostrar quién fue la que la traicionó al voltear su pantalla.

Por suerte otra usuaria, @fernandatejero, se tomó la tarea de reproducir en cámara lenta esos segundos del vídeo de Karime y pudo ver que el perfil que aparecía en su pantalla era el de Mane. Lo que comprobaría que es ella la que la traicionó aunque eran amigas.

Supuestas pruebas de la traición de Mane.

Esté vídeo es viral y ha generado muchos comentarios, algunos mencionan que la traición de Mane consistió en que le robó un sugar daddy a Karime. Esto es lo que se sabe hasta el momento.

¿Cuál es la edad de Karime Pindter?

Karime tiene esta edad:

La divertida Karime Pindter actualmente ya tiene 29 años, cumplirá los 30 el próximo 25 de mayo del 2023. Ella comenzó en Acapulco Shore en el 2015 por lo que tenía 22 años. A pesar de todavía no haber llegado a los 30, Karime se ha realizado varias cirugías estéticas y la han comparado con Lyn May.

