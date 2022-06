Karime habla de su amistad con Mane y ella responde asegurando que “depuró” gente

Mane González y Karime Pindter hablan de su "amistad"

En una reciente entrevista que le realizaron a Karime, una de las participantes originales que continúa en el reality “Acapulco Shore”, la influencer habló de la amistad que algún día tuvo con Mane, sin embargo la participante de “Las estrellas bailan en Hoy” asegura que ya no es su amiga.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que la amistad entre Karime y Mane terminó luego de la separación de la empresaria con Jawy Mendez y a principios de año, Mane reveló que no habían hablado.

Recordemos que Mane y Karime fueron grandes amigas, dentro y fuera del reality “Acapulco Shore” incluso se hacían llamar “las comadres”.

¿Cuál fue el pleito entre Mane y Karime?

La polémica Karime Pindter, afirmó que su relación de amistad con Mane terminó, luego de que mostró su apoyo a Jawy, tras la ruptura de su compromiso.

“Pues como saben ahí hubo un divorcio y pues como que se agarraron los caminos los compadres y como yo siempre he estado más unida con Jawy que con todos los chavos. Ella ya sabe que es especial para mí, pero ahorita andamos en vacas flacas, pero tenemos los subí y bajas todo puede pasar”, reveló Karime.

Aunque Karime aseguró que será “raro” no tener a Mane en su próximo cumpleaños, fiesta en la acudirán muchos ex integrantes de Acapulco Shore.

¿Qué dijo Mane de Karime?

Mane y Karime eran una de las amistades favoritas en "Acapulco Shore"

Por su parte, la empresaria e influencer Manelyk González habló del tema, a través de un video en su cuenta oficial de Instagram, donde afirmó que ya no le interesa conservar amigos famosos que sean “falsos”.

“Yo para qué quiero amigos famosos mier… que al final llevan años sabiendo que por ejemplo mi exnovio me puso el cuerno con cada vieja que se le pusiera enfrente y no me decían nada. Yo organizaba las cenas, iban a mi casa, yo organizaba los viajes. yo les ayudaba, yo hacía todo por ellos y fueron malos conmigo”, aseguró Mane.

Por último Mane, afirmó que no tiene problemas con sus ex amigos, haciendo referencia a Karime, aunque dijo que ya no quiere a “ese tipo de gente” en su vida, pues ya “depuró” a varias personas.

