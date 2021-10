¿Karime Pindter y Jawy Méndez confirman relación con viaje a Acapulco?

Los influencers, Karime Pindter y Jawy Méndez confirmaron su relación de amistad con un viaje a La Vegas y otro a Acapulco, Guerrero sin importarles el qué dirán, se dejaron ver muy a gusto paseando y hospedándose en el mismo lugar, además que el ex novio de Manelyk aprovechó para escribirle este mensaje a su amiga.

"Te amo la pasamos increíble".

"La gente hablará por siempre y lo único que importa es nuestra amistad tan grande. Gracias por todo".

Por otra parte, el tiktoker Pablo Chagra, quien suele hablar de noticias del espectáculo, dio a conocer que Manelyk estaba muy enojada al enterarse que su ex amiga estaba de viaje en Estados Unidos con su ex novio pero ahora que se entere que festejaron juntos su cumpleaños en Acapulco puede que la famosa vaya a explotar de coraje.

¿Manelyk y Jawy terminaron?

La famosa pareja terminó su compromiso hace unas cuantas semanas y muchos internautas piensan que Karime pudo tener algo que ver e incluso le han llamado la nueva Karla Panini. En su cuenta oficial de Instagram, Pindter, recibió decenas de comentarios en donde la gente la llamaba Karime Panini por la traición a la que era su amiga.

Arremeten contra Karime en su Instagram

A pesar que los influencers han dicho que entre ellos únicamente hay amistad, los fans de internet piensan exactamente lo contrario además que Mane contó recientemente que Karime la traicionó y Celia Lora insinuó que Jawy le había sido infiel.

Tras el comentario de Lora, Méndez se defendió diciéndo lo siguiente sobre el viaje a Las Vegas:

“Íbamos con el novio de Karime, es mi amiga, siempre lo será y nunca me voy a meter con ella porque no me gusta, no me atrae, es solamente mi amiga y no tengo que dar explicaciones a gente tan idiota... que ni siquiera le interesa”, indicó el influencer en sus historias de Instagram.

¿Quién es Karime Pindter?

Karime es una infuencer que logró su fama y popularidad a través del programa “Acapulco Shore” de MTV. Nació el 25 de mayo de 1993 en México y actualmente es una de las celebridades del espectáculo más polémicas y sobresalientes en todo el país. Manelyk González y Karime Pindter habían sido amigas durante muchos años hasta que Pindter fue acusada de traicionar a Mane con su ex.

