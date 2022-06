Karime Pindter de Acapulco Shore revela su compromiso; ya le dieron el anillo.

La controversial Karime Pindter acaba de estrenar All Star Shore, un nuevo reality show en que ha tenido que destacar sus habilidades para hablar inglés y se ha reencontrado frente a Luis “El Potro” Caballero, pese a su sonado distanciamiento desde su participación en Acapulco Shore.

No obstante, su función en el programa no ha sido la única revelación que tenía preparada para sus millones de seguidores, pues ha confirmado que está comprometida.

La también influencer compartió la noticia de su próxima boda en entrevista para el canal de YouTube Vaya Vaya TV, en donde habló de su experiencia en el reality que reunió a las estrellas de Jersey Shore, Love is Blind, RuPaul’s Drag Race, Geordie Shore, Acapulco Shore, Rio Shore y Bachelor in Paradise.

Karimpe Pindter confiesa que está comprometida

La hermosa Karime Pindter reveló que eran ciertos los rumores sobre su compromiso y afirmó que ya hasta le entregaron el anillo. “Claro que sí (me dieron) el anillotote”, respondió. Además, negó que su prometido sea el hombre que ha salido en sus fotos en línea y señaló que había preferido mantener su relación en secreto.

“No me gusta hablar mucho de mi vida privada, pero pues ya con roca en mano… Es que uno tiene que ser como Yuya o hasta que esté preñada o casada”, añadió la famosa.

¿Y el anillo de compromiso de Karime Pindter?

La Verdad Noticias informa que, ante los cuestionamientos de por qué no llevaba en esos momentos la sortija, Karime señaló que se la quitó porque estaba a punto de viajar a Puerto Vallarta para unirse a las grabaciones de la temporada 10 de Acapulco Shore y no quería perderlo.

“Como ahorita me voy para allá para el cantó, para la (temporada) 10 en Puerto Vallarta, pues no se me vaya a perder en el camino, pero tengo que regresar como una damita y ponérmelo”, sentenció.

La también empresaria compartió detalles de All Star Shore de MTV, un concurso que reunió a 14 celebridades de la telerrealidad, quienes se pelearon un premio de 150 mil dólares, poco más de 3 millones de pesos.

