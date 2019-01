Karenka ¡suelta la sopa! y revela porque no puede entrar a TV Azteca

Durante una entrevista para el programa Saga Live con Adela Micha, la actriz y bailarina, Karenka, quien se encuentra promocionando a ‘Las Fieras’, grupo musical en el que participa, junto a Lis Vega y Julio Camejo, realizó fuertes declaraciones sobre TV Azteca.

Durante la conversación con Adela Micha, también participó el actor y conductor de ‘Venga la Alegría’, Brandon Peniche; y el exportero del América, Moisés Muñoz.

Brandon Peniche, invitó a Karenka a que fuera a promocionar su proyecto musical al programa matutino de TV Azteca, sin embargo, la actriz dijo que no puede entrar a la televisora del Ajusco.

“Yo no puedo ir a TV Azteca, porque estoy en Televisa. En Televisa estoy en todos los programas, en todos los realitys, ‘me dijeron que no’. Me dijeron que puedo ir, pero no en el foro”, confesó.