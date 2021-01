Karenka narra cómo venció al COVID-19 durante su embarazo

Karenka venció al COVID-19 durante su embarazo

A días de convertirse en madre de su primer hijo, Karenka nos contó en exclusiva cómo ha vivido su embarazo al lado de su esposo, el turco Kubilay, quien ha estado con ella en todo momento, pues gracias a la pandemia han tenido mucho más tiempo para estar juntos en la dulce espera de Baby K.

Aunque su embarazo ha sido de lo más hermoso, Karenka reveló que en los primeros meses se contagió de COVID-19, pero, afortunadamente, no pasó a mayores y ahora ya está más que lista para recibirlo con todo el amor del mundo.

Estás a punto de dar a luz a tu primer bebé, ¿cómo te sientes?

“Muy contenta, nosotros ya teníamos ganas de que viniera el bebé y, justamente, a los poquitos meses de que iniciara toda esta locura (la pandemia), salí embarazada", dijo la famosa influencer.

“Creo que fue el mejor momento porque pudimos aprovechar el hecho de que no tengo que estar en los escenarios, y Kubi, mi esposo, no tiene que trabajar, porque todo está parado, así que bendito Dios me embaracé”.

¿Te dieron alguna recomendación especial por la cuestión del COVID-19?

"Me contagié de COVID-19 a los dos meses de embarazo, pero afortunadamente no me pasó nada; al final de cuentas es un virus, y es muy importante que tengamos el sistema inmunológico alto".

¿Qué síntomas tuviste? ¿Tu bebé lo resintió de alguna manera?

Me dio muy leve, nada alarmante, y el virus no afectó en absoluto al niño; de hecho, todos los estudios que le he hecho han salido muy bien, es un bebé saludable, pero, insisto, creo que tiene mucho que ver cómo llevas tu vida, si fumas, eres obeso o tienes diabetes… No es lo mismo que le dé una pulmonía a una persona saludable que a una fumadora y con sobrepeso.

Karenka venció al COVID-19 durante su embarazo

