Karely Ruiz ya no tiene sus carros y ahora deberá viajar en Uber ¿En crisis?

El comentario de la influencer generó controversia en redes sociales.

Karely Ruiz desató intriga entre su séquito de seguidores al revelar que por primera vez en mucho tiempo se veía en la necesidad de solicitar un servicio de Uber, esto debido a que sus lujosos carros no estaban a su disposición y ella tenía que realizar un viaje muy urgente.

“Voy a pedir un Uber por primera vez en meses… No tengo mis carros”, escribió la joven influencer de 23 años de edad desde su página de Facebook. De inmediato, su publicación desató controversia entre los cibernautas que tachaban de absurda su sorpresa al tener que usar Uber y los fans le pedían que tuviera cuidado al momento de viajar en un auto extraño.

La influencer reveló que sus lujosos carros ya no están en su poder.

Cabe destacar que Karely no reveló los motivos por los cuales no tenía sus carros pero lo más probable es que los haya mandado a mantenimiento y no por ser víctima de una crisis económica como más de uno especuló. Recordemos que ella acaba de adquirir un lujoso automóvil rosa que a todo mundo dejó con la boca abierta.

Karely Ruiz decepciona a fan de inDriver

Un usuario se hizo pasar por la influencer al momento de solicitar y ofrecer una tarifa bastante absurda por un viaje en inDriver.

En otras noticias, la estrella de OnlyFans se convirtió en tema de conversación en las redes sociales luego de que un conductor de la plataforma de inDriver aseguraba sentirse decepcionado por un reciente viaje que ella presuntamente había solicitado y que al final terminó siendo engañado por un usuario.

Según la información que circula en Internet, un perfil con la foto de Karely Ruiz le ofreció 30 pesos mexicanos por un viaje de 2.1 km. Cabe destacar que cada vez es más común que los usuarios utilicen fotos de famosos al momento de usar el servicio, lo cual podría poner en aprietos a los conductores más ingenuos.

¿Por qué es famosa Karely Ruiz?

Hoy en día, la joven es considerada un símbolo sexual de las redes sociales en México.

No es secreto para nadie que Karely Ruiz goza de fama y popularidad en redes sociales gracias al atrevido contenido que comparte sin pena alguna en la plataforma de OnlyFans con todos aquellos que se animen a contratar su suscripción con valor de 16 dólares al mes.

