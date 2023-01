Karely Ruiz sorprende a sus fans con fuerte confesión: "Hasta la vida me quería quitar"

La creadora de contenido originaria de Monterrey, Nuevo León, Karely Ruiz, es una de las más queridas por el público, ya sea por sus ocurrencias en redes sociales o por compartir su contenido picante, la joven ha logrado una gran cantidad de fans que la siguen a todos lados.

Por lo que sus millones de seguidores se encuentran al pendiente de todas sus actualizaciones, pues es ahí donde hace saber sus estados de ánimo, sus próximas presentaciones y por supuesto sus outfits que paralizan la red.

Y aunque últimamente ha tenido una gran exposición tras su colaboración con Mona, como te contamos en La Verdad Noticias, la famosa no se ha salvado de la controversia y ahora ha preocupado a sus fans con una fuerte revelación.

Karely Ruiz preocupa a sus fans

Este fue el mensaje que causó sorpresa en los fans de Karely Ruiz

Fue en su cuenta oficial de Instagram donde la modelo de OnlyFans acaparó la atención de las redes en las últimas horas, aunque esta vez no fue por alguna de sus fotografías candentes, sino que fue por un mensaje en el que reflexionaba y dio una fuerte confesión.

Y es que en sus historias de la red social de la camarita publicó un mensaje en el que se mostró orgullosa de todo lo que ha logrado últimamente gracias a su trabajo y esfuerzo; sin embargo, recordó que no siempre fue así, pues varias personas la humillaron en su camino hacia la fama.

“Me da felicidad ver mis carros estacionados afuera de mi casa, saber todo lo que he logrado en muy poco tiempo y a pesar de que hace años la pase mal, hasta la vida me quería quitar, pero gracias a dios no lo hice, no vale la pena tomarles importancia a los malos comentarios, es mejor salir adelante, así por más dura que sea la situación y estoy muy agradecida por todo lo bueno que me pasó estos últimos años y aunque me humillaron feo, aquí ando triunfando”, escribió la famosa.

En otro mensaje hecho en la misma vía, la famosa señaló que durante los últimos meses distintas personas se le han acercado para obtener beneficios y que otros incluso le han robado, lo que le ha hecho algo de daño, pero afirmó que ahora los papeles serán al revés y será ella quien “se porte mal”.

Aunque no ofreció más detalles sobre su depresión, durante los últimos meses ha tenido momentos difíciles, pues ha denunciado robos, decepciones y traiciones de personas muy allegadas a ella.

¿Por qué se hizo famosa Karely Ruiz?

La famosa creadora de contenido comenzó a despegar en redes sociales con un video de un baile en TikTok que causó mucho revuelo, desde ahí la regiomontana ha capitalizado su fama subiendo atrevido contenido en todas sus redes sociales, mismas que le sirven como una probadita a sus fans para su cuenta de OnlyFans.

