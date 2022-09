Karely Ruiz se sincera sobre su embarazo: “No lo había querido decir”

Karely Ruiz habla sobre su supuesto embarazo.

La modelo de OnlyFans, Karely Ruiz generó gran alboroto en redes sociales, luego de que confesó en pleno programa en vivo que está embarazada, sin embargo no había retomado el tema, por lo que fue uno de sus seguidores quién la cuestionó y para sorpresa de todo en un video mostró su “pancita”.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que Karely Ruiz se ha convertido en una de las celebridades más populares de internet, gracias a su curvilínea figura y sus polémicas declaraciones.

Con lo que Karely Ruiz acaparó los chismes de la farándula, fue con el supuesto embarazo que confesó hace unos días, ya que no quedó en claro si se trataba de una broma o ya había dado un paso más en su relación con Pablo Cantú.

¿Karely Ruiz está embarazada?

En pleno programa en vivo de “Es show",donde Karely Ruiz acudió como invitada, reveló que está embarazada, generando gran conmoción entre sus seguidores, razón por la cual fue cuestionada en redes sociales.

Mostrando su vientre ante la cámara, la conocida modelo de Only Fans indicó que tiene cuatro meses de embarazo y que no lo había querido decir "porque la gente saca todo de contexto, pero yo oficialmente les digo que estoy embarazada".

Aunque su confesión generó gran alboroto en redes, luego Karely Ruiz dio a conocer que todo se trató de una broma: "No, no se crean, obviamente no, pero me vería bien bonita de mami".

¿Cómo se hizo famosa Karely Ruiz?

Fue gracias a la plataforma de contenido exclusivo Only Fans que Karely Ruiz saltó a la fama como modelo y actualmente es considerada como una de las mexicanas con mayor sueldo dentro del sitio.

Recientemente Karely Ruiz fue cuestionada sobre sus ingresos dentro de Only Fans y aunque no reveló la cantidad exacta dijo que tiene aproximadamente 10 mil seguidores, que pagan una suscripción un aproximado de 320 pesos, por lo que serían casi 3.2 millones de pesos mensuales.

Karely Ruiz ya es considerada como una celebridad en redes sociales, pues además en diversas ocasiones se ha hecho viral, por apoyar a diversas causas sociales.

Karely Ruiz revela la verdad de su embarazo pic.twitter.com/bOoQeJWKpi — Lo + viral (@VideosVirales69) September 14, 2022

