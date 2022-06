Karely Ruiz se niega a darle beso a un compañero, por serle fiel a Andrés García

Karely Ruiz insinúa que tiene una relación con Andrés García

Karely Ruiz durante su participación en el programa “Todo un show”, recordó el encuentro que tuvo con el actor Andrés Garcia, hace ya casi dos meses y durante plena transmisión en vivo se negó a darle un beso a un compañero, asegurando que "me pega Andrés García".

Recordemos que en La Verdad Noticias te dimos a conocer que el actor y la influencer estuvieron reunidos colaborando en el canal de YouTube, poco después Andrés García fue hospitalizado tras estar con la chica de OnlyFans.

Desde entonces la fama de la influencer ha ido en ascenso, ya que además se dieron a conocer fotografías de los famosos y fue tal el impacto que tuvo en redes sociales, que todo indica que la influencer no ha olvidado su colaboración, pues en una reciente dinámica, hizo referencia al actor.

¿Andrés Garcia y Karely Ruiz tienen una relación?

La influencer y el actor protagonizaron polémica colaboración.

La tambien conductora Karely Ruiz de 21 años, aceptó jugar semana inglesa con su compañero Brandon y como resultado, se determinó que se dieran cuatro besos y tres cachetadas, sin embargo la influencer le dio dos besos en las mejillas.

Brandon detuvo el juego y afirmó que "el cachete no tiene cotorreo" e insistió que los besos deberían de ser en la boca, a lo que Karely aseguró:

"Me pega Andrés García".

Ante dicha confesión, el conductor Brandon aseguró que él la besaría, pero tras dos acercamientos el joven se arrepintió y dijo:

"No señor, no le puedo faltar al respeto así en vivo. No se quitó, pero está bien señor Chavana (el conductor titular) porque es muy temprano y ya hay besos aquí", aseguró.

¿Quién es Karely Ruiz?

Karely Ruiz alcanzó la fama, gracias a OnlyFans.

Karely Ruiz es una regiomontana considerada como una celebridad en la televisión local y en redes sociales y alcanzó la fama gracias a su éxito en la plataforma OnlyFans.

Además de conductora, es considerada como una de las mexicanas mejor pagadas en la plataforma de contenido exclusivo y acaparó los titulares de la prensa, al viralizarse las fotografías con el actor Andrés García.

A pesar del comentario de Karely Ruiz, insinuando que tiene una relación con Andrés García, los cibernautas aseguran que la influencer estaba bromeando, al recordar el polémico momento.

