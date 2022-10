Karely Ruiz revela que no tiene citas ¿los hombres le tienen miedo?

Karely Ruiz recibe mucha atención de los hombres en sus redes sociales debido a sus sensuales publicaciones que comparte en sus redes sociales, sobre todo en Instagram, TikTok y en Only Fans del que recibe mucho dinero por las suscripciones.

Sin embargo, todo parece indicar que en la vida real su realidad es totalmente otra cosa, pues recientemente confesó en sus historias que no recibe muchas invitaciones a salir por parte de sus admiradores masculinos.

Esta confesión ha sorprendido mucho a los usuarios, ya que por su belleza y su cuerpo de encanto, en los comentarios de sus publicaciones se puede leer que muchos matarían por tener una cita con ella.

¿Cuál es el motivo por el que los hombres no se acercan a Karely Ruiz?

Karely Ruiz revela por qué no se le acercan los hombres.

Karely Ruiz reveló que el aparente motivo por el que los hombres no la invitan a salir en persona casi nunca es porque le tienen miedo. Ella le contestó esto a un fan que le escribió que no pudo hacerle una invitación cuando la vio en vivo a pesar de que lo tenía planeado.

“¿Será? Me pasa mucho que en los antros no se me acercan los hombres por miedo o no sé por qué, uno que quiere ligar aaaaah, pero las mujeres si, solitas, llegan" le contestó Karely Ruiz.

Lo que sorprende es que intimida a los caballeros, mientras que algunas mujeres parecen no tener problemas en acercarse y hablar con ella. Esto pudo incrementarse porque, como te contamos en La Verdad Noticias, la propia Karely reveló que le gustan mucho las mujeres.

¿Cuántos años tiene Kaely Ruiz?

Esta es la edad de Karely Ruiz.

Aún le queda mucho tiempo para encontrar el verdadero amor a la reina del OnlyFans Karely Ruiz, pues apenas tiene 21 años. La modelo e influencer regiomontana nació el 28 de octubre del 2000.

