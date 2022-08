Karely Ruiz revela que fue rechazada en este famoso programa

Karely Ruiz revela que fue rechaza en Acapulco Shore.

Karely Ruiz se ha convertido en toda una celebridad de internet, por lo que sorprendió a sus fanáticos, al confesar que fue rechazada para formar parte del famoso programa de MTV “Acapulco Shore”.

En La Verdad Noticias te damos a conocer que Karely Ruiz reveló que estuvo interesada en formar parte del programa que dio a conocer a Manelyk González, Luis “Potro” Cabello, Karime entre otros.

Recordemos que en los últimos meses, Karely Ruiz se ha convertido en uno de los personajes más controversiales en el mundo de la farándula, por lo que el rechazó por parte de la televisora, ha sorprendido a más de uno.

Karely Ruiz fue rechazada en Acapulco Shore.

Fue durante un en vivo por sus redes sociales, que la exitosa modelo de Only Fans, quién también roba suspiros en Instagram, reveló que estuvo interesada en formar parte del elenco de Acapulco Shore, sin embargo recibió un rotundo "no".

"No me aceptaron en Acapulco Shore pero pues no importa no me voy a agüitar, vienen oportunidades más ch*ngon*s, por algo pasan las cosas [...] por algo no me aceptaron no sé, algo iba a pasar en ese programa" reveló.

Dicha confesión se da, luego de que MTV confirmó y estreno promoción de la décima temporada del reality, con integrantes como Karime y Jawy Méndez.

¿Cuándo saldrá la temporada 10 de Acapulco Shore?

¿Cuándo se estrena Acapulco Shore?

La nueva temporada de “Acapulco Shore” se estrenará el martes 27 de septiembre, por medio de MTVLA y por la plataforma de Paramount+.

Esta nueva temporada estará integrada por Elizabeth Varela, Abel Robles, Fer Moreno, Ricardo Ochoa, Eduardo Miranda “El Chile”, Karime Pindter, Jawy Méndez, Alba Zepeda, Andrés Cervantes, Jacky Ramírez y Sebastián Gálvez.

Fanáticos del programa “Acapulco Shore” han reaccionado a las declaraciones de Karely Ruiz y muchos aseguran que sería un buen elemento para el reality.

