Karely Ruiz regala 10 mil pesos a niño con problemas respiratorios

Karely Ruiz es una de las creadoras de contenido más importantes del mundo del entretenimiento, por lo que acumula millones de fans en redes sociales como Instagram, TikTok o Facebook, y es que la famosa es asidua a consentir a sus fans con sus atuendos, además de que es muy cercana a su gente.

Y es que a la regiomontana le gusta mucho interactuar con sus seguidores, motivo por el que a menudo los encuesta sobre el contenido que quieren ver o incluso se pone generosa y sortea grandes regalos.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, hace poco la famosa anunció que estaría regalando 10 mil pesos a algún afortunado seguidor, por lo que muchos en las redes sociales comenzaron a pedirle que les diera dinero, lo que causó la molestia de la famosa.

La famosa creadora de contenido regaló 10 mil pesos para esta mujer cuyo hijo tiene problemas respiratorios

No es la primera vez que la famosa regiomontana se ha hecho obras de caridad, pues en el pasado ha demostrado su bondad regalando juguetes a niños de escasos recursos o pagando tratamientos para el cáncer, por lo que esta vez decidió ayudar a un niño con problemas respiratorios.

Fue en su Facebook oficial donde Karely dio a conocer que la ganadora de los 10 mil pesos sería una madre que pedía ayuda para su hijo, en su mensaje la mujer escribió:

"Karely Ruiz con los ojos llenos de lágrimas, te pido que veas mis mensajes, mi niño tiene un pasmo en su pulmoncito, me quedé sin trabajo por estar con él, no te pido los 10 mil, con lo que me quieras ayudar sería una gran bendición".

MIentras que la famosa mostró que tiene un gran corazón y anunció que ella sería la ganadora del sorteo de los 10 mil pesos que se encontraba sorteando.

¿Cuánto gana Karely Ruiz en OnlyFans?

Según portales especializados la creadora de contenido originaria de Monterrey, Nuevo León, gana al mes 3.2 millones de pesos por sus fotografías candentes en la plataforma OnlyFans, además de que ha asegurado que sus gastos mensuales ascienden a 300 mil pesos mexicanos, por lo que se puede dar una gran vida de lujos.

